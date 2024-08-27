正宮不在直接登門激戰人夫　小三：他缺少人愛

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫自去年3、4月起，趁她返鄉不在家的期間，將小三美美（化名）接回家中過夜，甚至在房間裡拍攝性影像，憤而決定提告求償100萬元。雖然美美辯稱當時是因為人夫缺少人愛，兩人聊一聊就很自然愛上彼此，她並未介入他人婚姻，但沒有獲得台北地院法官採信，日前被判處應賠償正宮12萬元。

▲正宮控訴，丈夫趁她不在家時，將小三帶回家中過夜。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，丈夫透過交友軟體認識美美，並自去年3、4月起，趁著她返鄉探親期間，頻繁透過通訊軟體與美美互相傳達愛意、討論性愛行為，甚至多次將人帶回家中過夜，還在房間裡拍攝性影像。

正宮認為，美美明知丈夫為有婦之夫，仍與丈夫互傳曖昧訊息、發生性行為、拍攝性影像，顯然已經侵害到她的配偶權，且情節重大，因而決定提告求償100萬元。

美美則辯稱，當時因為人夫缺少人愛，兩人在交友軟體上認識之後，便相約見面聊天，然後很自然地互相愛上彼此，她也很自然地住到人夫家裡去，她自認沒有介入他人婚姻，況且人夫說了，這件事情會由人夫負責。

不過，台北地院法官沒有採信美美的說詞，加上她並未否認曾與人夫發生性行為一事，種種行為確實已經侵害到正宮的權益，考量到雙方的社會、地位、經濟能力等因素之後，最終判她應賠償正宮12萬元較為適當，全案仍可上訴。