男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

記者黃翊婷／台北報導

女子小鳳（化名）在某養生館擔任按摩師，先前因涉嫌幫男客進行半套性交易，被裁罰3000元，她不滿提出聲明異議，強調當時男客下半身服裝整齊，並無證據證明她有從事性交易。但男客的證詞和現場採證照片中的裸露畫面都與小鳳的說詞不同，最終台北地院法官並未採信她的說法，裁定駁回。

▲小鳳否認從事性交易，但被現場採證照片打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，今年6月間她在店內幫一名男客進行油壓按摩，按摩到一半警方突然進入搜索，男客身上仍穿著油壓用的紙內褲，並無裸露下體；況且本案只有男客的筆錄，並無其他補強證據，她卻因此被認定從事半套性交易，還挨罰3000元，覺得不服氣，於是決定向法院提出聲明異議。

不過，男客證稱，當日他進入包廂之後，小鳳便開始幫忙按摩，按摩到一半叫他翻成正面，期間還用手滑過私密處，接著小鳳突然詢問要不要加價500元進行半套性交易，他就答應了。

另外，在現場採證照片中，男客被抓包時，確實有裸露私密處的狀況。台北地院法官認為，男客與小鳳素不相識，也無嫌隙，應當沒有設詞誣陷之理，況且他自己也因為此案挨罰3000元，因而認定他的證詞可以採信。

法官表示，綜合上述證據來看，小鳳確實有從事性交易的行為，原處分裁罰並無不妥，最終裁定駁回，全案不得抗告。