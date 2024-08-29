　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

記者黃翊婷／台北報導

女子小鳳（化名）在某養生館擔任按摩師，先前因涉嫌幫男客進行半套性交易，被裁罰3000元，她不滿提出聲明異議，強調當時男客下半身服裝整齊，並無證據證明她有從事性交易。但男客的證詞和現場採證照片中的裸露畫面都與小鳳的說詞不同，最終台北地院法官並未採信她的說法，裁定駁回。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小鳳否認從事性交易，但被現場採證照片打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，今年6月間她在店內幫一名男客進行油壓按摩，按摩到一半警方突然進入搜索，男客身上仍穿著油壓用的紙內褲，並無裸露下體；況且本案只有男客的筆錄，並無其他補強證據，她卻因此被認定從事半套性交易，還挨罰3000元，覺得不服氣，於是決定向法院提出聲明異議。

不過，男客證稱，當日他進入包廂之後，小鳳便開始幫忙按摩，按摩到一半叫他翻成正面，期間還用手滑過私密處，接著小鳳突然詢問要不要加價500元進行半套性交易，他就答應了。

另外，在現場採證照片中，男客被抓包時，確實有裸露私密處的狀況。台北地院法官認為，男客與小鳳素不相識，也無嫌隙，應當沒有設詞誣陷之理，況且他自己也因為此案挨罰3000元，因而認定他的證詞可以採信。

法官表示，綜合上述證據來看，小鳳確實有從事性交易的行為，原處分裁罰並無不妥，最終裁定駁回，全案不得抗告。

ET快訊
日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年
快訊／等待裝義肢　台中40歲男猝死
快訊／資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」
柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付？
高雄女詭異陳屍浴缸　母姊悲痛認屍頻拭淚
應曉薇異常金流逾4000萬！　成檢方聲押關鍵
陳世凱將接交通部長！　謝子涵暫代政院發言人
應曉薇、沈慶京「搭同班機」舊照被挖！　高嘉瑜：果然一路人
台南3律師淪詐團！　1收押2交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

快訊／台中男等待裝義肢竟猝死　工作人員嚇壞急報警

快訊／高雄前鎮漁港1男倒臥船艙　疑遭熱暈無生命跡象送醫

高雄女詭異陳屍商旅浴缸…今相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚

京華城案應曉薇涉收賄！異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

台南3律師淪詐團！監視落網車手供詞做「風險控管」 1收押2交保

假冒電視台記者堵麥採訪！他離職沒還麥牌慘了　4人遭起訴

快訊／台東離奇命案！66歲女「口鼻出血」陳屍農地　內褲遭丟一旁

男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

快訊／台中男等待裝義肢竟猝死　工作人員嚇壞急報警

快訊／高雄前鎮漁港1男倒臥船艙　疑遭熱暈無生命跡象送醫

高雄女詭異陳屍商旅浴缸…今相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚

京華城案應曉薇涉收賄！異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

台南3律師淪詐團！監視落網車手供詞做「風險控管」 1收押2交保

假冒電視台記者堵麥採訪！他離職沒還麥牌慘了　4人遭起訴

快訊／台東離奇命案！66歲女「口鼻出血」陳屍農地　內褲遭丟一旁

男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場觀望重點

空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘　強化救災應變能力

台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

請離開東京！日本擬補助13萬　鼓勵「這些女性」下鄉

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

台中男童當街虐狗！警找到孩童父母了

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

女喪命浴缸大逆轉　3滴血+詭異趴姿成關鍵

老翁名下剩2652骨灰塔位　執行署拍賣

高雄女陳屍商旅　男友搭高鐵藏身新竹遭逮

即／台東離奇命案！66歲女口鼻出血、下身赤裸陳屍農地

更多熱門

相關新聞

趁正宮不在激戰人夫　小三：他缺人愛

趁正宮不在激戰人夫　小三：他缺人愛

一名人妻控訴，丈夫自去年3、4月起，趁她返鄉不在家的期間，將小三美美（化名）接回家中過夜，甚至在房間裡拍攝性影像，憤而決定提告求償100萬元。雖然美美辯稱當時是因為人夫缺少人愛，兩人聊一聊就很自然愛上彼此，她並未介入他人婚姻，但沒有獲得台北地院法官採信，日前被判處應賠償正宮12萬元。

在家工作周領6位數？他一試倒賠14萬

在家工作周領6位數？他一試倒賠14萬

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

外送員撿到iPhone　先回家睡覺下場GG

外送員撿到iPhone　先回家睡覺下場GG

違停被開單罵警3字　駕駛挨罰2萬元

違停被開單罵警3字　駕駛挨罰2萬元

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面