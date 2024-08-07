面試「每月起薪5萬元」工作　新手男上工1次下場關2年

記者黃翊婷／台北報導

男子阿賢（化名）因為缺錢花用，上網找了一份高級業務員工作，通過面試之後，對方承諾每個月起薪5萬元，還可以額外抽成分紅，去年4月間他首次「上工」，從高雄北上至台北幫忙收取現金款項100萬元，結果竟成了詐騙集團的車手，因而挨告。台北地院法官日前審理之後，依3人以上共同詐欺取財罪判處阿賢有期徒刑2年。

▲阿賢上網找工作，卻成了詐騙集團的車手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿賢因為缺錢花用，上網尋找賺錢機會，去年4月10日左右他在高鐵左營站接受A男面試，應徵高級業務員一職，工作內容是依照公司指示向客戶取款，A男不僅承諾每個月起薪5萬元、可額外抽成分紅，還提供「工作證」以及蓋有政府機關、真實存在公司的印文等文件資料。

8天之後，阿賢透過A男引薦與B男聯繫上，對方指示他從高雄北上至台北，向客戶收取100萬元現金；他依約前往指定地點，成功收到100萬元款項，並開了一張「現金收款收據」給客戶。後來客戶發覺被騙，憤而報警，警方循線追查，很快便鎖定阿賢。

阿賢到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。台北地院法官認為，阿賢不思以正當途徑賺錢，反而加入詐騙集團，偽造文書騙取他人錢財，不僅造成受害者重大財產損失，還波及被冒名的公司商譽，最終依3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年，全案仍可上訴。