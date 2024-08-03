外送員撿到iPhone「先回家睡覺」　醒來接1通電話慘了

記者黃翊婷／台北報導

外送員阿傑（化名）去年11月間在路上撿到一支iPhone，但他沒有把手機送到派出所，反而先回家睡了一覺，醒來之後接到警方打來的電話，才趕緊將手機拿到派出所。雖然阿傑矢口否認有侵占意圖，但台北地院法官不採信，並依侵占遺失物罪判處他罰金5000元，得易服勞役5日，緩刑2年。

▲阿傑撿到iPhone，卻選擇先回家睡一覺，沒有立刻送交派出所。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿傑去年11月間行經台北市大安區某巷口，發現有一支被遺落的iPhone，撿起來之後卻沒有送到派出所，隨即離開現場。後來失主發現手機遺失，立刻前往警局報案，經警方調閱附近監視器畫面追查，很快便鎖定阿傑。

阿傑到案之後矢口否認侵占，他強調，自己本來要把手機送到派出所，但因為工作關係沒有時間，加上身體疲憊，所以決定先回家睡覺，沒想到一覺醒來就接到警察打來的電話，當下立刻就把手機拿到派出所並還給失主。

但台北地院法官認為，經調查，阿傑撿到手機的巷口、住家、當日工作地點附近均有派出所，如果有心將手機送到派出所，應當不會花很多時間，也沒有任何困難之處，他卻選擇將手機帶回家，直到接獲警方通知才將手機拿到派出所，顯然是遭查獲的無奈之舉，因此不採信他的說詞。

法官表示，考量到阿傑過去沒有前科，應該是一時失慮觸法，雖然他沒有承認犯罪，但一經警方通知就立刻送還手機，應當有悔改之心，最後依侵占遺失物罪判處他罰金5000元，得易服勞役5日，緩刑2年，同時還要接受5場法治教育課程，全案仍可上訴。