「在家工作周領上看6位數」　他想多賺一點下場倒賠14萬

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）2022年間因為缺錢花用，加上覺得自己的銀行帳戶沒有錢，所以把個資交給暱稱為「在家工作周領上看6位數」的詐團成員，想要多賺一點錢，反而成為詐團的犯案工具。雖然阿輝矢口否認，但他曾在訊息中提到「這樣有點怪怪的」、「我還不太敢相信這是真的」，最終台北地院法官沒有採信他的說詞，並判他應賠償受害者14萬元。

▲阿輝缺錢花用，竟將銀行帳戶交給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝透過LINE將自己的銀行帳戶交易密碼、金融卡密碼、網銀帳密，通通告訴暱稱為「在家工作周領上看6位數」的詐團成員，2022年7月間他依照指示前往銀行將詐團提供的帳戶設定為約定帳戶，再前往捷運站當面交付存摺及金融卡給車手；詐團隨即利用阿輝的帳戶，成功向受害者騙取14萬元。

阿輝挨告之後辯稱，因為自己的帳戶內沒有錢，所以覺得交給對方也沒有關係，但在交付帳戶前，他有感覺到奇怪，只是那時候很缺錢，就想多賺一點。而在阿輝與詐團成員的對話紀錄中，他確實曾向對方表示，「如果法律上不會有問題的話，我應該要怎麼配合你們呢？這樣有點怪怪的」、「好，真的有那麼好賺唷，我還不太敢相信這是真的」。

台北地院法官認為，阿輝已經成年且具有一定的工作經驗，應當知道把帳戶交給他人使用，可能淪為犯罪工具，但他還是將帳戶資料交出；此外，從他的供詞和對話紀錄可知，他自認帳戶內沒有錢，縱使未能獲取報酬，也不會有損失，因而交出存摺、金融卡等物品，行為確實不妥。

法官指出，阿輝的行為有幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，最終判他應賠償受害者損失的14萬元，全案仍可上訴。