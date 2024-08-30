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柯文哲記者會留下「木可2大謎團」　律師：不覺得怪怪的嗎

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨昨（29日）召開記者會，要澄清柯文哲政治獻金爭議，不料又引來諸多疑點，包括木可1500萬授權金問題，以及10天前補開的100萬發票等。對此，林智群律師點出記者會上留下「木可兩大謎團」，質疑「李文娟核准轉了1500萬元給木可，有這種員工還不告背信罪，不覺得怪怪的嗎？」

林智群律師在臉書提出質疑，在正常情況下，「民眾黨應該告李文娟，而不是會計師。」因為競選總部財務主管自己在外面開一家公司（木可）回頭吸競選總部的血，本來應該給140萬元的，「李文娟核准轉了1500萬元給木可，有這種員工還不告背信罪，不覺得怪怪的嗎？」

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林智群也直言，「民眾黨跟阿北的反應，就是奇怪。『除了這個事情根本就是老闆阿北指示』，沒其他合理解釋。」

時任競選總部副總幹事陳智菡說明，2022年木可公司成立，李文娟擔任董事長，當時柯文哲將自己肖像權授權給木可，委託木可統一對外跟外部廠商授權，才可以進行小物製作事宜；而2023年5月20日競選總部成立，有選戰協助需求，競總跟木可訂定契約是友好合作關係，協助公關跟宣傳小物兌換等繁瑣事務。

有關上述兩個契約，陳智菡表示，第一是柯文哲授權肖像給木可，收取肖像權費用450萬元；而柯文哲當時設定，取之社會用之社會，全部用於黨務跟公益使用。另外，陳智菡表示，剛提到2023年競選辦公室成立，開立政治獻金專戶後，也委託木可協助捐款小物跟外部宣傳事宜。

陳智菡指出，競總與木可簽約中，「乙方（競總）提撥營業總額之不高於10％予甲方（木可），作為授權之費用」。經查發現，木可、競總對於授權金的理解有很大落差。

陳智菡表示，在抖內換小物部分，就是第三方支付平台，抖內之後換取小物紀念品，競選總部成本是1400萬元，從上述契約精神是這些小物總額1400萬的10%，也就是140萬元提供給木可授權管理費；不過，陳智菡表示，木可認定為整個抖內換小物所有金額1.5億元的10%，也就是1500萬元。

因此在後續處理上，陳智菡表示，善後小組將要求木可退回1360萬元。她表示，其他相關交易往來紀錄跟憑證也都會要求出示，交給雙方律師代為處理後續爭議，並儘速返還爭議款項。

另外，時任競選總幹事的黃珊珊說，支出漏報210筆、1623萬9963元，以及支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。她強調，這些支出都用在選務，有實際支出，這些憑證不需要虛報。經查，金額相近、並無貪瀆情事，將向監察院補正，撤銷虛報金額。

除了政治獻金風暴，台北京華城容積弊案也持續延燒，民眾黨主席柯文哲台北市長任內京華城容積弊案持續延燒，威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民遭羈押禁見。檢廉今（30日）清晨兵分10路進行搜索，地點包括柯文哲信義路二段的住家，以及柯文哲任內的前副市長彭振聲住家，預計要將柯、彭等人帶回約談。

▼柯文哲住家遭搜索。（圖／陳煥丞攝）

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