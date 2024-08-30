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微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

記者蘇晟彥／綜合報導

2024年是AI大爆發的一年，想要踏上AI浪潮，享受便利科技生活，如何選擇一台能夠應付各種需求的RTX AI PC 自然是一件極為重要的事情。微星聽到所有消費者的吶喊，將以極致纖薄輕巧的MSI Cyborg 14電競筆電陪同消費者出擊，解決工作、課業上的大小煩惱；而Cyborg 14 也搭載NVIDIA GeForce RTX™ 筆記型電腦GPU，透過各種AI 應用程式大幅縮短工作時間、提升學習效率，搭配從即日起開跑的「MSI筆電開學季優惠」，用優惠價格輕鬆入手RTX AI PC神機，成為最跟得上潮流的消費者。

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▼MSI Cyborg 14電競筆電從外型、重量到AI相關應用，只要一機滿足消費者所有需求。（圖／微星提供）

▲▼ Cyborg 14 。（圖／微星提供）

以往市面上的電競筆電皆以大尺寸為主流，若要找一款小巧的電競筆電不僅選擇不多、價格也偏高。MSI Cyborg 14的出現可說是打破這個現況。這款纖薄設計卻同時兼具效能的14吋電競筆電，搭載NVIDIA GeForce RTX™ 系列GPU，能應付不管是在工作、學習、遊戲甚至是創作需求，重點是價格容易入手，成為近期異軍突起的新寵兒。在外型上，MSI Cyborg 14 以前衛科幻的語彙重新定義對於未來的想像，以不易沾指紋設計的金屬複合材質打造，機身僅有18.6mm、重量則是能輕鬆攜帶的1.6kg鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，而Gamer在玩遊戲時常使用到的「WASD熱鍵」特別以半透明鍵帽裝飾，讓玩家能在遊戲時或黑暗中的環境快速精準地找尋到熱鍵並操控。

而方向鍵、空白鍵、電源鍵以未來概念線條點綴，在輕薄的外型及前衛設計加持下，不管是出門辦公、在家學習時能夠輕便攜帶移動，外型也會讓人眼睛有為之一亮的感受。觸控板加大30%面積設計，更加方便玩家操作。16:10黃金比例 144Hz更新率、100%sRGB廣色域的IPS等級電競面板，極速面板更新率與流暢畫面，提供絕佳色彩表現。此外，Cyborg 14在有限空間中仍配置了兩個記憶體插槽和一個M.2 SSD插槽，保有後續容量升級的彈性。更難得的是在14吋的纖薄機身依然具備完整連接埠，包括USB-A、USB-C、HDMI及RJ45網路接孔，方便隨時連接需要的配備。

▲▼ Cyborg 14 。（圖／微星提供）

▼Gamer常使用到的WASD鍵特別以半透明鍵帽裝飾。

▲▼ 微星提供

除了外型是重要考量外，效能強弱更是消費者選購時的參考指標，作為一款電競筆電，Cyborg 14搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060筆記型電腦GPU、Intel® Core™ i7-13620H處理器，搭配獨家Cooler Boost高效散熱技術，全新動態散熱模組能在CPU和GPU之間取得平衡以即時排除廢熱，使效能再提升。

▼Cyborg 14擁有NVIDIA GeForce RTX™ GPU加持，能實現全新AI體驗。

▲▼

在今年AI PC大量出現，是否有AI相關功能、程式的應用也成為了參考的指標之一。其實目前對於AI PC並沒有嚴格定義，只要具備能夠執行生成式 AI 功能的電腦都能稱作「AI PC」。而Cyborg 14 作為 RTX AI PC的家族成員，搭載NVIDIA GeForce RTX™ GPU，讓筆電能透過各項AI應用程式從課堂、工作到娛樂，都能可實現一般筆記型電腦無法實現的全新 AI 體驗，包含DLSS 3 和全光線追蹤的逼真虛擬世界，享受飛躍的效能。NVIDIA Max-Q 技術不僅功能強大、攜帶方便、安靜低噪。NVIDIA Advanced Optimus® 和 Battery Boost 技術相輔相成，可延長電池續航力。安靜模式的 AI 演算法可減少干擾。只要插上電源，並選擇可接受的音量，就能獲得最佳音質與最佳效能。

▲▼ 微星提供

RTX AI技術加持，Cyborg 14 完美展現四大 AI 優點

享受最高效能、沈浸感遊戲體驗：透過DLSS 、先進的RTX AI PC，在 600多個 AI 加速的應用程式和遊戲中享有最高速的效能，在遊玩遊戲時能有最沈浸的體驗。

提供最清晰的串流視訊：透過NVIDIA Broadcast 應用程式將任何空間變成居家工作室。運用人工智慧增強的音訊和視訊效果，將直播、語音聊天和視訊會議通話提升至全新境界。

最佳課堂表現：對於學生來說，透過 AI 加速的STEM專用軟體（程式設計Matlab、工程類學科Solidworks、人工智慧Tensorflow/Pytorch及大數據分析Rapid），讓運算作業的速率大大增加，減低無謂的等待時間，用最高效率輕鬆學習。

ChatRTX 展示版應用程式：不需使用網際網路，將連線至內容的自訂聊天機器人個人化。使用 RAG 和 TensorRT-LLM，在 RTX 加速 PC 上快速且安全地在本機獲得解答。提供簡單的文字或語音提示，即可搜尋課堂筆記、整理行程表，並輕鬆快速地找到影像。

除了RTX AI技術加持，Cyborg 14也具備獨家的AI功能，包括微星AI智慧引擎，能依照使用情境自動切換成最佳設定，不須再手動一一變更。Cyborg 14也支援使用微星獨家研發的MSI AI Artist圖文生成軟體，可以用更短的提示詞創造出豐富圖像，或是以圖像生成文字，甚至能匯出PSD檔至Photoshop等創作軟體上進一步編修。

正所謂工欲善其事、必先利其器，尤其在AI PC爆發的一年更要謹慎選擇適合的筆電，才能讓工作、學習的成效加倍，就讓Cyborg 14陪著你一起踏入效率加速的旅程，不管是課業問題又或著是工作所需要解決的各種難題，只要神機入手就能輕鬆解決。此外，MSI筆電開學季優惠也從即日起開跑，不只筆電要選得巧，更要當個聰明消費者，替荷包大省特省！

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▲▼ Cyborg 14 。（圖／微星提供）

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