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【廣編】華碩AI新學期指定筆電送3千禮券　再抽冰島來回機票！

華碩AI新學期 指定筆電送3千禮券 再抽冰島來回機票！（圖／華碩提供）

【廣編特輯】

圖、文／華碩提供

想買AI筆電卻遲遲還沒下手？華碩「AI新學期．輕享樂隨行」優惠開跑！9月22日前購買ASUS或ROG筆電/桌機/AiO/電競掌機指定機種 ，即可抽「夢幻冰島來回機票」(價值NT$60,000)；ASUS AI筆電指定機種 ，登錄最高享NT$3,000電子禮券。華碩教育商店首次登錄送購物金NT$500，全通路購買ASUS Vivobook/ TUF Gaming指定機種，加碼送NT$1,000電子禮券。更多詳情請參考：AI新學期，輕享樂隨行。

ASUS VIP會員權益加碼再升級，首次加入會員即贈華碩官方商城NT$1,500商品優惠券，會員生日月最高送NT$300購物金 ，註冊產品即可獲得禮享回饋點數，點數可於華碩官方商城折抵消費、兌換豐富獎勵或額外加值服務，效期從1年延長至2年。商品註冊除享尊榮服務外，亦可獲得完美守護三大服務：「完美保固」、「失竊守護」和「保證回購」，體驗最詳盡的售後服務，詳情請參考：ASUS VIP會員權益。

為迎接開學季，華碩提供預約賞機服務，體驗最新AI筆電，享受專人介紹、親身操作的機會，還可獲得獨家賞機小禮。賞機預約：ASUS Vivobook S 15 (S5507) 、ASUS ProArt P16 / PX13 、ROG Ally X 、ROG Zephyrus G16 (GA605)。
 

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華碩筆電開學季

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