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蕭美琴出席調解人員表揚大會　去年解決至少20萬人紛爭

▲▼副總統蕭美琴出席「112年調解績優人員表揚大會」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「112年調解績優人員表揚大會」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴28日出席「112年調解績優人員表揚大會」時，感謝調解委員貢獻專業為民服務，讓我國司法資源可以更有效的運用。她指出，根據內政部今年8月初的數據顯示，112年調解成立件數近12萬件，代表著調解委員在去年解決了至少20幾萬人所面臨的紛爭，減少了法官、檢察官及司法人員大量工作時間，讓我國司法資源可以做更有效的運用。

蕭美琴致詞時表示，今天非常榮幸代表總統賴清德出席調解績優人員表揚大會。她說，賴清德非常重視這項活動，因為社會要能和諧、安定、解決眾人問題，需要許多人一起盡心盡力、共同付出。看到在場這麼多公道伯、公道嬸，來化解社會上常見的摩擦或是不愉快，讓社會恢復和諧，她要感謝大家的辛苦、專業和耐心。

蕭美琴指出，台灣是個民主、開放、自由的社會，充滿很多個人特色、意見及立場，因此難免產生摩擦與衝突，能透過公平的司法程序解決問題，是所有民主法治國家理所當然的過程。但司法資源很有限，程序也常曠日費時，民眾想解決問題需有更即時、快速、公平、且被信任的解決紛爭管道。

蕭美琴說，各鄉鎮市區公所都設有調解委員會，讓民眾可以透過委員會處理民事事件，或是告訴乃論刑事事件的紛爭。因此，一旦需要調解，就要仰賴在座具有法律、專業知識的調解委員。或許有人會覺得到調解委員會的案件多半是小事情，譬如說車禍理賠、鄰里間責任歸屬、債務糾紛等，但如果這些小事沒有好好處理，就會變成政府大事，因此大家都是政府第一線的和平締造者。

蕭美琴指出，根據內政部今年8月初的數據顯示，112年調解成立件數近12萬件。如果這些案件全都進到司法體系，相信對台灣各地法官、檢察官及司法人員會造成龐大負擔，因為有各位調解委員的用心、努力及付出，近12萬件的調解案，代表著調解委員在去年解決了至少20幾萬人所面臨的紛爭，減少了法官、檢察官及司法人員大量工作時間，讓我國司法資源可以做更有效的運用。

▲▼副總統蕭美琴出席「112年調解績優人員表揚大會」。（圖／總統府提供）

蕭美琴強調，未來政府會持續推動調解業務。除了透過調解委員居中調解，也會借助社會人士、團體及有關單位的協同與轉介，減少紛爭進入法院審理程序。因此在座所有獲獎人員都是為民眾「疏訟解紛」的大功臣。

蕭美琴表示，今天她代表總統來頒發感謝狀，特別針對服務超過30年的調解委員，許多民眾進到調解委員會，心中常有許多不滿甚至憤怒，有時還會遷怒到調解委員身上，這樣需要公正及民眾高度信任的工作能持續30年，實在不簡單。

蕭美琴進一步說到，在座獲獎的資深委員等於是將人生大半輩子的時間都投注在調解業務上，這種無私貢獻的精神，真的讓人非常佩服。也期待現場還沒滿30年的調解委員繼續為民服務，為調解業務付出寶貴的專業、知識、智慧、耐心與愛。

蕭美琴肯定今天出席的社會賢達，不論是資深、績優的調解委員，或是積極參與協同、轉介調解的社會人士，大家的熱忱奉獻，都是讓臺灣社會變得更好的能量。也希望透過對資深前輩的感謝來激勵下一個世代，透過不同世代彼此的學習與切磋，讓為民服務及貢獻社會的精神傳承下去。

最後，蕭美琴提到，很多人說「台灣最美的風景是人」，當出現更多具有耐心的人用專業解決問題時，社會就會出現很多好的典範。

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