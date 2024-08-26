快訊／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

▲前台中市刑大隊長林明佐遭記2大過免職。（圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

前台中市政府警察局刑警大隊長、現任刑事局警政監、官階達三線二星的高階警官林明佐涉嫌貪瀆遭收押禁見，案經台中地檢署8月23日宣布偵查終結，並依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、刑法洩密等8罪起訴，警政署26日上午緊急宣布，由於林員犯罪事實明確，將依法報請內政部對林員祭出二大過免職處分。

警政署表示，林明佐身為執法人員、涉及貪污等案件收受不正利益，有明確證據且違法情節重大，經台中地檢署檢察官偵結起訴，林員行為嚴重損害警譽，刑事局將報請警政署函請內政部核予林員記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，依法嚴懲斷然淘汰。

刑事局日前已依警察人員人事條例第29條規定，報請內政部核予林員停職處分，並列管林員於台中市警察局服務期間，相關考監不周人員行政責任在案。

警政署沉痛表示，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，重申以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗之態度及勇於處理風紀之精神，未來會要求各級主官及督察、政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，強化風紀情報蒐集，發現警員違法必主動積極查處，決不能徇私護短。



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