查柯文哲京華城弊案　北檢神秘「端股」再現

▲北檢「端股」偵辦京華城案，首波聲押應曉薇、沈慶京獲准。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，光是首波行動，就要指揮搜索48處，接連2夜訊問、聲押被告，北檢預期案漸龐雜無法單靠1名檢察官完成，為此第6度開設虛擬「端股」。這個曾辦過立委集體貪瀆案等，矚目重大案件的臨時股別，目前由號稱天下第一組的忠組主任江貞諭率領團隊，共同以「端股」分頭展開偵辦。

檢察官到地檢署報到後，都會被分配到1個股符，作為辦案時處理司法卷證以及對外文書的發文、歸檔代號，以北檢為例，檢察長的代號是「天股」，襄閱主任檢察官則是「地股」，因偵查不公開的需要，每個股符在電腦系統都有加密，每個檢察官都只能查詢或改動自己案件內資料。

2009年，台北地檢署偵辦高鐵弊案，考量團隊辦案需要，首度啟用「端股」，偵查終結後就關閉，之後凡是遇到重大矚目案件，案情錯縱龐雜的案子，都會由時任檢察長是需要開啟，包括遠雄案、三中案、私菸案，以及最近一次、2020年的立委集體收賄案。

這次有關前市長柯文哲任內京華城容積案、北士科招商、魚果市場改建、南港轉運站等4大案，是由檢察官林俊言、郭建鈺共同偵辦，考量到牽涉的政商關係、需要釐清的金流與各標案程序等資訊十分龐雜，需有投入更多檢察官人力協辦，因此第6度開啟「端股」，希望達到團隊辦案合力偵辦的效果。