快訊／雨彈往南！大雷雨灌6縣市　暴雨警戒區曝

▲部分地區午後出現大雷雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（29日）下午3時13分針對6縣市發布大雷雨即時訊息，並針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、南投縣大雷雨持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、南投縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午5時13分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，未來一周偏向以午後雷陣雨為主的天氣，對流發展旺盛時容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區、溪河附近活動請留意溪水暴漲，另外，清晨上午中南部甚至北部地區也有零星短暫陣雨。

氣象署指出，今、明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：29日白天

＊警戒區域

彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市：白河區

山區暴雨

影響時間：29日白天

＊警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉