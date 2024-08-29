快訊／國家警報響「3地暴雨告警」　大雷雨炸北北桃

▲午後降雨明顯，各地路線下起大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（29日）下午2時53分針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，並針對新北市三峽區、台北市士林區、新北市石碇區發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，桃園市、新北市、台北市大雷雨持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市大豹溪、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至下午4時53分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息

影響時間：29日白天

＊警戒區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區

桃園市：大溪區、龜山區、八德區

山區暴雨

影響時間：29日白天

＊警戒區域：新北市三峽區、台北市士林區、新北市石碇區