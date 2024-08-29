柯競總要跟木可討1360萬　時力酸柯文哲左手跟右手討錢：左右互搏之術

▲柯文哲競總、木可公司金流爭議。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲財務爭議不斷，時任競選總部副總幹事陳智菡29日在記者會上，還原柯文哲、競總與木可公司的三方關係與雙方在「授權金」上有重大歧異，卻引發更多質疑，時代力量秀出一張圖解，並指出，木可就是柯文哲左手、競選總部則是柯文哲右手，現在左手跟右手討錢是上演金庸筆下人物周伯通的左右互搏之術？

對於柯文哲競選總部與木可金流爭議，陳智菡指出，木可主張收取捐款換小物所產生募款總額10％，也就是1500萬；而競總主張是小物總值10％，也就是約140萬；因此，善後小組後續將要求木可退回1360萬元。

至於為何與木可簽約，柯文哲則解釋，2020年底時很多公司來找要出柯文哲相關的紀念品去賣，「我怎麼可能跟每一家簽約？乾脆找一家我全部授權給他處理，對我來講是省掉麻煩，這是木可公司成立的理由。」

對於民眾黨的說法，時代力量秀出一張關係圖，指出柯文哲就像藝人、木可則是經紀公司，競選總部則是選舉實境秀，現在競總跟木可討錢，就是柯文哲左手跟右手討錢，上演左右互搏之術。

對於第三勢力態勢，時代力量黨主席王婉諭表示，柯文哲的墮落，不代表第三勢力的墮落。民眾黨的失敗，不代表時代力量的成功。這是8月以來，自己不斷告訴黨部同仁與支持者的兩句話。

王婉諭回顧第三勢力10年來的發展，她坦言，時代力量顛簸不斷，民眾黨暴起暴落，很多人傷心難過，失去希望。但今天還堅持在這條道路上，就是要給第三勢力支持者，一個可以託付的選擇，替那些藍綠不會幫他們說話的人，把話說出來。

王婉諭喊話，要把時代力量打造成一個可以信任的第三勢力政黨，才能得到選民的支持。請大家支持時代力量，也繼續高標準要求時代力量，「我們會拼盡全力，不會辜負你的每一份心意。」