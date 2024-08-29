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號召頭家備戰！2024台中購物節招募說明會　吸引逾百家知名業者參與

▲▼2024台中購物節,臺中市政府經濟發展局,全城On Sale。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲2024臺中購物節招募說明會，吸引逾百家知名業者參與。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

下半年最沸騰的購物盛事即將回歸！台中購物節年年稱霸全國相關活動各項榜單，更深受全民支持，經發局表示，今年活動將邁入第六屆，為打造「全城On Sale」樂購台中氛圍，將再度號召連鎖企業、在地商家、攤商總動員，加入購物節活動店家行列、成為五倍計店家；今日特辦理招募說明會，共吸引超過百家業者前來參與，包含大型連鎖企業、多家百貨業者及商圈、夜市、市場等在地知名店家，以此近距離了解商家需求及想法，期盼各界踴躍參與、注入更多消費活力，共同提升經濟成長。

▲▼2024台中購物節,臺中市政府經濟發展局,全城On Sale。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲中市府辦理2024臺中購物節招募說明會。

經發局說明，此次說明會主要目的為協助商家進一步了解活動規劃及宣傳配套，除合作店家享三倍計之外，更推出新方案「優惠店家享五倍計」，參與店家於購物節活動期間只要推出店家優惠折扣方案，可享民眾消費登錄金額放大五倍送，無論是連鎖品牌企業還是巷弄內好店都能加入，盼結合在地頭家以最吸睛的行銷宣傳與市府豐碩獎品，讓活動事半功倍，增加民眾抽獎機會，為2024台中購物節全面備戰！此外，說明會亦由數位治理局說明「台中通暨購物節APP」相關操作，未來活動APP結合市政資源與店家資訊，提升曝光度，E化的參與流程讓民眾亦能歡樂購、輕鬆抽。

▲▼2024台中購物節,臺中市政府經濟發展局,全城On Sale。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲經發局專委林敏棋致詞。

經發局指出，台中購物節為市府振興經濟三大節慶活動之一，去年排除房屋、土地消費的情況下，活動各項指標屢創佳績，包含外縣市消費登錄破100億元、總消費登錄金額創328億元新高，此外帶動全國超過600億元經濟產值，去年民調更顯示支持續辦已逾9成；今年將持續推動全市百工百業及微型經濟店家參與，形塑購物平台，亦串聯各大產業、商業公協會、在地商圈等，鼓勵全市店家積極加入、創意行銷，吸引全國民眾至台中消費。此外，今年目標更朝向國際品牌，吸引外國人士參與，公私協力打造台中購物節品牌躋身國際城市消費盛典。

經發局補充，2024第六屆台中購物節–全城On Sale將於10月下旬開跑，歡迎再度感受來台中消費登錄抽大獎的魅力。活動合作店家即日起就可至官網-店家登入（右上角）報名註冊（https://fun.taichung.gov.tw/），最新資訊請關注官網、台中購物節臉書（https://www.facebook.com/shopping2015taichung）及IG（https://www.instagram.com/shoppingtaichung/）。

▲▼2024台中購物節,臺中市政府經濟發展局,全城On Sale。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲2024臺中購物節招募店家起跑。

說明會包含台中港三井Outlet、新光三越中港店、廣三SOGO、豐原太平洋百貨、誠品生活、秀泰人文、台中大遠百、台中金典酒店、小北百貨、大買家、大潤發、南陽實業、Gogoro、陳允寶泉、麥當勞、全家便利商店、森森燒肉，乾盃集團、這一鍋餐飲、里仁事業、老井極上燒肉等知名業者，以及台中市各商圈、市場、夜市、零售業參與。
 

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