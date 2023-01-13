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第四屆臺中購物節　大獎幸運兒幕後推手竟是他？！

▲▼臺中購物節,大獎,百萬。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲第四屆臺中購物節送出一間精品好宅、四台百萬油電車、七個百萬現金獎，以及超過十萬個現金和實體獎項。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

第四屆臺中購物節締造登錄消費金額358億元，歷屆最高！也送出一間精品好宅、四台百萬油電車、七個百萬現金獎，以及超過十萬個現金和實體獎項，不僅帶給全國民眾期待中獎的消費樂趣，也為十萬多個中獎人創造購物幸福感，但您知道嗎？有些大獎得主之所以能夠幸運中獎，幕後推手可是熱情的臺中頭家們。

臺中市政府經濟發展局局長張峯源表示，臺中購物節從第一屆開始推出精品好宅抽獎活動，第二屆開始加碼推出百萬現金獎和汽車獎，四年累積四位好宅得主、八台汽車得主和十五位百萬現金得主，值得一提的是，這些大獎得主不只是因為老天眷顧而幸運中獎，當中有人是因為店家熱情推薦，才第一次參加臺中購物節，進而開啟他們的中獎之路。

以最新出爐的第四屆臺中購物節百萬現金得主施小姐為例，她說，前陣子她陪先生去配眼鏡，眼鏡行老闆娘很熱心，推薦他們將消費發票登錄臺中購物節APP參加抽獎，施小姐就在老闆娘指導下，成功下載APP，也利用購物節期間集中消費，想增加中獎機率，好比，讓她幸運抽中100萬現金的發票就來自她幫老公買平板電腦，開出這張得獎發票就在金典綠園道商場。

說到最要感謝臺中頭家神助攻的，莫過於第四屆臺中購物節百萬現金得主王先生，因為他是第一次參加臺中購物節、登錄第一張發票就抽中現金100萬元！他說，自己平時就有按摩舒壓的習慣，恰巧購物節期間，他前往平時常去的泰晶殿皇家SPA莊園中科會館消費，透過店員熱心提醒，他才知道可以下載臺中購物節APP並參加抽獎，店員還主動幫他下載APP，並教會他如何登錄發票，特別的是，就是這一張首次登錄的發票帶給王先生好運，讓他幸運成為百萬富翁。

▲▼臺中購物節,大獎,百萬。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲旭益汽車太平分公司在第四屆臺中購物節開出百萬現金中獎發票。

除了以上熱情的臺中頭家們，同樣在第四屆臺中購物節開出百萬現金中獎發票的旭益汽車太平分公司，透過總公司受訪時表示，臺中購物節是越辦越好！公司在臺中有五家分店，從第二屆臺中購物節開始，就鼓勵臺中五家分店加入合作店家，曾聽到臺中分店員工回饋，購物節期間，經常有消費者主動詢問：「在這裡購物，臺中購物節是幾倍送？」表示臺中購物節已在消費者心中出現品牌好感度，就連自家員工也是臺中購物節愛好者，就算當年度活動結束，也不會將APP刪除，而是等待明年更新APP，繼續消費、期待中獎。

經發局張局長特別感謝臺中市民頭家們熱情支持臺中購物節，經發局團隊秉持好還要更好，第四屆臺中購物節首創「產業專屬抽」，有美食（餐飲）、旅宿和收據三大類，經發局為了促進消費，祭出三台百萬油電車當壓軸大獎，當中，收據專屬抽壓軸大獎是由雅倨窗簾裝潢行開出，其林店長表示，自家店鋪從臺中購物節第一屆開始就是合作店家，全店上上下下不光主動宣傳臺中購物節，還會協助不太熟悉手機操作的顧客，幫他們下載臺中購物節APP，有些顧客偶爾會傳來自己得獎的APP截圖，讓自己和店裡員工倍感窩心，這次很開心店裡開出百萬油電車大獎，感覺好像是自己帶給中獎人好運，與有榮焉！

▲▼臺中購物節,大獎,百萬。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲杜拜風情時尚旅館開出旅宿專屬抽壓軸大獎百萬油電車。

此外，開出旅宿專屬抽壓軸大獎百萬油電車的杜拜風情時尚旅館莊店長表示，公司也是臺中購物節第一屆就加入的元老級合作店家，我們不只在櫃台張貼海報，也會主動告知顧客有抽獎活動，像這一屆首創旅宿專屬抽，就有顧客主動跟櫃台人員提起，自己就是衝著想抽中百萬油電車的心願，專程到臺中旅行，多住幾晚，好增加中獎機會，而公司也藉由臺中購物節增加營業額大約一至兩成。

▲▼臺中購物節,大獎,百萬。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲不少開出大獎發票的店家們也特別張貼紅榜沾喜氣。

經發局也指出，第四屆購物節不只創造一名好宅得主、七位百萬富翁和四台百萬油電車得主，其實還有超過一百名幸運兒抽到十萬元現金，不少開出大獎發票的店家們也特別張貼紅榜沾喜氣，並表示要一路貼到下一屆臺中購物節，希望藉此增加買氣，由此可知，臺中購物節不只協助在地店家拚經濟，也嘉惠全國民眾，共創雙贏。

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