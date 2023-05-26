物調券第二天兌換過程順利　中市府持續振興庶民經濟

▲民眾依序排隊物調券兌換流暢順利。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中市政府配合中央普發現金，推出「振興經濟三部曲」，首部曲「物調券大放送」第一階段進入第二天，各場域依公告時間接續辦理兌換。今（26）日上午各公有市場兌換情形良好，發放前的排隊人潮明顯比第一天多了好幾倍，現場民眾對於市府發放加菜金，極力肯定此次活動大有感，等同購物享五折優惠；商家也直呼比過年熱鬧，備料備到來不及，稱讚市府政策。

▲物調券兌換人龍綿延不絕，商家及民眾反應熱烈。

經發局長張峯源指出，昨天下午商圈及夜市於上午市場兌換完後，持續接棒，現場物調券兌換的人龍綿延不絕，商家、民眾反應熱烈。不少領券民眾興奮表示，此次物調券大放送是現在萬物皆漲時代下的小確幸，得知這次活動消息後，便通知親朋好友一起排隊領取；有民眾提到藉這次活動，認識到原來身邊商圈、夜市內有那麼多好逛好買好吃的商家，活動結束後還是會繼續光顧。

▲市場攤商參與本次活動營業額有感提升。

東勢客家文化園區主委提到，有遊客兌換後直接購買水果、喝咖啡，租車逛東豐自行車道，增加觀光效益。此外，東海藝術商圈內的「叫什麼炒飯」老闆更直呼，炒飯炒到手快斷了。逢甲夜市主委凌森耀則表示，昨日發放前人潮就大排長龍，民眾領取相當踴躍。

中華路夜市主委廖禹樹說，昨晚中華路夜市有許多年輕民眾因領到物調劵，積極詢問現場工作人員周邊有哪些知名美食推薦，達到最直接有效的行銷。清水第一市場排隊民眾則說，面對人山人海的排隊人潮，原先擔憂兌換不到物調券，幸運在9點開始發放兌換券前，便排隊領到工作人員發放的號碼牌。

▲市府警察局全力動員協助維持現場秩序。

張局長進一步指出，許多民眾領完物調券後，馬上去消費，還會拿著消費後的豬肉、鮮魚等物品，跑到兌換處告訴工作人員，展示物調券使用後的豐碩成果。也有民眾反映，因為昨天沒兌換到，今日特別呼朋引伴早上六點多就來到市場排隊，大力肯定活動辦得很成功；許多市場攤商直呼比過年還熱鬧，單單第一天物調券就收入近2萬元。

此外，市場自治會及商圈、夜市管委會相繼表示，市府這次物調券大放送活動，對於商家營業額提升很有感，也提升場域的曝光度與知名度，從前對參與自治組織冷漠的商家，因為這次物調券活動，都提出要怎麼加入組織成為會員，來抓住商機，希望市府可以多多舉辦類似活動，促進台中市庶民經濟的發展。

▲大甲第一市場民眾有秩序排隊兌換。

經發局提醒，此次為第一階段兌換，使用期限至5月28日，不得保留至6月第二階段活動使用；該券於活動期限內視同現金，不得跨地點使用，僅能於兌換的場域消費使用，同時務必注意物調券使用規範，於各階段期間內消費完畢，若逾期或遺失，恕不退費或補發，民眾須注意自身權益。更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/2341764/post)查詢。

經發局也說，此次警察局全力動員，各場域均出動1至2名警力，協助維持現場秩序，是截至目前能兌換順利的幕後大功臣。