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社會 社會焦點 保障人權

惡劣！新竹男「無照+毒駕」撞死義消　二審仍判6年半

▲▼ 新竹市林森路今(17)日午間發生一起重大車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲楊姓男子毒駕撞死義消，被害人當時夾在兩部車中間，失去生命跡象。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者吳銘峯／台北報導

未曾考過汽車駕駛執照的新竹男子楊毓榮，去年8月間不僅無照駕駛，還吸毒上路，最後在市區高速追撞一名騎機車的義消，害他嵌進前方卸貨的貨車車尾慘死。一審由國民法官審理後，將楊男判刑6年6月。案經上訴，高等法院29日二審仍判6年6月。可上訴。

判決指出，從未考過汽車駕照的楊男，去年8月間凌晨，先在自家施用第二級管制毒品安非他命後，在凌晨1、2點之際，騎機車到新竹市香山區友人住處。待到近中午左右，楊男開車載著友人外出，車輛開動約20分鐘後，到達新竹市北區中華路3段內側車道由西往東方向。

車輛行駛到該路段與林森路口並左轉至林森路後，楊男因車速過快又疏未注意車前情況，追撞前方張姓男子騎乘的機車。張男遭高速撞擊後，因前方貨車停放路邊又打開後車門卸貨，張男被楊男的車輛衝撞、嵌進貨車車尾慘死。路人趕緊報警，並圍住駕車的楊男；但副駕駛座的友人竟趁機默默飄走。警方到場時，楊男坦承犯案，警方在他車上搜出安非他命毒品，並將全案移送法辦，檢方對楊男依照「毒駕致死罪」提起公訴。

一審由新竹地院國民法官審理，檢方當時求刑7到8年，但辯方請求判刑2到3年。最後國民法官針對本案是否需累犯加重？是否自首減刑？以及是否情堪憫恕？三項爭點審理後，認為楊男雖有毒品前科，但時日已久，已經過了法定累犯加重刑度的5年期限，故不加重。至於自首部分，國民法官依照自首減刑規定，對楊男減刑；另外情堪憫恕部分，國民法官認為被告違法吸毒後又違法上路駕駛，造成慘案，讓被害人家屬創傷難以平復，故不減刑。最後國民法官將楊男輕判有期徒刑6年6月。

全案再上訴，高等法院29日二審宣判，高院認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持楊男6年6月的刑度。

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