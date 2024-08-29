傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

▲柯文哲今年5月購買該棟商辦3樓一戶。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴持續延燒，加上4300萬補助款買商辦爭議太大，引發外界批評聲浪不斷。柯文哲29日下午將召開記者會對外釋疑，但28日下午找前幕僚蔡壁如等人到黨中央說明，晚上又找黨公職開擴大會議，外傳將把4300萬元商辦信託，民眾黨中央委員馮啟彥證實，柯希望將房子信託後，歸民眾黨或公益團體免費借用。

針對昨天擴大會議，柯文哲有無講到4300萬商辦要信託？馮啟彥29日上午接受媒體電訪時表示，其實柯文哲講得很委屈，因為之前民眾黨剛起步的時候，沒有一個落腳的辦公室，所以又被攻擊說寄生國會，現在的中央黨部也是承租的，而租房子風險就是合約到期後，房東有可能不再租，所以柯文哲出發點是希望有屬於民眾黨自己專門使用的辦公室，而不是一直跟他人承租，合約到了就被人趕來趕去，因此特地挑了立院附近的商辦。

馮啟彥提及，但如果這樣的行為造成社會觀感比較不佳，首先柯文哲自己主動是說，希望能夠把房子做信託之後，歸民眾黨或所有公益團體可以承租、免費借用，不再只是柯文哲個人的房產，出發點是這樣子。

馮啟彥指出，儘管柯文哲購買房子的時候，出發點也是這樣，但因為大家覺得房地產掛在柯文哲名下，引起社會觀感不太好，所以補救方法就是信託，跟柯文哲一開始的出發點是一模一樣，只是改個方式用信託而已。

▼民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者黃國霖攝）