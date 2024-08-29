木可400萬「肖像使用權」給柯文哲　吳崢分析金流：洗一輪後中飽私囊

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日有京華城等三大案纏身，又陷入政治獻金假帳風波，北檢日前清查金流，查出柯透過親信成立的木可公司，曾匯一筆400多萬的專款到私人戶頭，名義是肖像使用權。民進黨發言人吳崢表示，從未聽過總統候選人跟政黨收肖像使用費，柯文哲明顯向小草裝可憐募款，再將錢從只能做選務使用的政治獻金專戶流向木可公司，木可公司再付給柯文哲，洗了一輪後中飽私囊成為個人財產。

對於木可公司金流，民眾黨發言人吳怡萱澄清，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，此為柯文哲授權木可肖像權的授權金，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。

柯文哲爭議纏身，京華城案方面，涉嫌重大的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京數小時前已遭檢察官聲押，全案朝《貪污治罪條例》方向偵辦，吳崢認為，關鍵人士一一收網，最後就剩前任台北市長柯文哲了。

在柯文哲的政治獻金部分，根據最新報導，木可公司曾將一筆400多萬的款項匯入柯文哲私人帳戶，對此民眾黨回應這是柯文哲的肖像使用費。吳崢質疑，這就怪了，台灣經歷這麼多次總統大選，有哪個總統候選人在跟自己的政黨收肖像權利金的嗎？

吳崢表示，柯文哲在玩的，明顯就是向小草裝可憐募款，再將錢從只能做選務使用的政治獻金專戶流向木可公司，木可公司再付給柯文哲，洗了一輪以後將政治獻金中飽私囊成為個人財產。

對於民眾黨聲稱，這筆400萬會回捐給民眾黨做黨務發展。吳崢直言，這真的是讓人笑掉大牙，如果要做黨務發展，一開始讓錢留在專戶，選後直接捐給民眾黨不就好了嗎？何必大費周章成立木可公司，再巧立各種「管理費」、「授權費」的名目把錢五鬼搬運？這種說法真的是瞧不起台灣人民智商。柯文哲打著新政治名號行的政治詐騙，終將水落石出攤在全民的檢視之下。