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男友赴日花錢約砲！她得知決定分手　眾網友留言狂恭喜

有位女性發現男友跑到日本花錢約砲，忍痛決定斬斷這段戀情。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

情侶交往因偷吃分手的狀況時有所聞，近日有位女性在網路論壇po文，抱怨男友前陣子跟朋友去日本5天4夜旅遊，訊息卻愛回不回，後來原po發現男友不僅去日本按摩，還花錢找人打砲，「看到當下眼淚流了下來」，後來原po忍痛斬斷這段感情，引起不少網友留言關心，還有一堆人直呼「恭喜」。

近日有位女性在網路「Dcard」論壇po文，抱怨男友前陣子跟朋友去日本5天4夜旅遊，過程中訊息愛回不回，後來她發現男友不只跑去按摩，甚至還花錢約砲，「並一直訊息與朋友說很爽很香比台灣女生好、價錢也比台灣便宜」。

原po得知這間事情後瞬間崩潰，當下眼淚都流了下來，她還難過反問大家，「想知道這樣算出軌嗎還是就是花錢買快樂⋯」。原po經過一段思考後，決定跟男友提出分手，「我決定勇敢一次為我自己的未來做打算，也有去預約婦產科做檢查了」，希望大家不要替她擔心。

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該篇po文曝光後，有不少網友跑來留言關心原po，「恭喜 無限祝福！」「恭喜????下一個一定更好」「這段時間辛苦了，分手快樂！」「遠離渣男 祝未來順心」「能面對自己的內心，做艱難的決定很勇敢」。


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