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南檢「就」「愛」全康列車連結　公務聯盟聯防減毒害

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動；邀集醫政、衛政、社政、勞動部勞力發展署、毒防中心、更生保護會台南分會、犯罪被害人保護協會台南分會、台南榮譽觀護人協會等相關單位，攜手聯防減毒害，且提供台南地區毒品戒癮治療人、假釋及緩刑受保護管束人、更生人等類型個案，一次性整合轉介服務。

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣蒞臨指導，台南地檢署檢察長鍾和憲擔任主持人，另亦邀請勞動部勞力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香、台南市衛生局局長李翠鳳、衛生局心理衛生科科長陳月英、台南榮譽觀護人協會理事長段澎湃、犯罪被害人保護協會台南分會主任委員陳素雲、更生保護會台南分會主任委員宋俊明等人共同參與。

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃檢察長於致詞時表示，全康就愛嘉年華活動使檢察體系跨出一大步，也讓檢察、觀護、衛生、藥政、醫療、就業及地方等系統與社區結合達到多元且具有階段性的處遇，以親近性、便利性及更核心的網絡提供實質幫助，且黃檢察長分享其自身曾從事司法保護工作之經驗，期盼相關單位能透過跨域平台的專業分工，持續推動「全人康復」活動。鍾檢察長則表示為落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」「三減政策」及法務部「貫穿式司法保護」理念，歡迎戒癮治療網絡夥伴齊聚共創多元社區處遇新樣貌，讓多元且連續之處遇服務，逐步提升戒癮治療完成之比率，減低毒品傷害，更藉由社區多元處遇網絡平台的協力合作，提供毒品施用者的協助與社區復建更具全面性與機動量能，進而使藥癮者得以「全人康復」。

▲台南地檢署27日上午在9樓大禮堂舉辦『「就」「愛」全康列車，下一站幸福!』活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據各項研究數據顯示，幫助毒品成癮患者留在相關療程系統中，使被告參與戒癮課程並學習重建(或修復)家庭關係、持續工作維持生活穩定、建構正向健康人際網絡之支持系統，確可達抑制或延緩藥癮復發。因此透過本次活動擬建置大台南地區整合性藥癮醫療和替代治療之親近、便利性，讓毒品施用者可就近使用各項資源協助並陪伴其降低毒品施用之依賴，順利戒癮並降低其再犯率，並使其穩健邁向社區復健，順利復歸社會與家庭。

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