林宜瑾100萬交保畫面曝！走出南檢「轉圈圈」　拒答有無認罪

記者吳奕靖、林東良、莊智勝／台南報導

民進黨立委、賴系子弟兵林宜瑾被控涉嫌詐領助理費，今清晨5時檢方複訊後諭令新台幣100萬元交保，限制出海出境。林宜瑾交保後從地下室走出南檢，見到媒體在1樓守候時，還一度搞不清楚方向、走錯邊，在記者引導下才走向出口。對於案情，林宜瑾只簡短回應，「我坦坦蕩蕩，法律會還我清白」，當記者問及是否有認罪時，林則關起車門不再回應。

▲立委林宜瑾涉詐助理費，清晨交保後走出南檢。（圖／民眾提供）

據了解，林宜瑾在台南市改制後的第一至三屆市議員任內，涉嫌詐領助理費，檢方除了傳訊所有的掛名及實際助理外，也傳訊林的親友到場說明。檢方初步訊問後，21日深夜諭令5位關係人以3萬至10萬不等交保，8名被告、4名證人獲請回。而檢方認定林宜瑾涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，今清晨5時許諭令其100萬元交保，限制出海出境；黃姓辦公室主任犯嫌重大，且有串供、滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見。

林宜瑾完成交保手續後，從地下室走出南檢，身穿綠色西裝外套、戴口罩、揹著後背包，神情一派輕鬆，見到記者媒體在1樓等候，還輕拍了現場記者一下，但林宜瑾走上一樓後似乎搞不清楚方向，還需要記者指引「這邊、這邊」，這才找到出口。面對記者詢問，林宜瑾僅簡短回應「我坦坦蕩蕩，法律會還我清白」；現場媒體追問「委員有認罪嗎？」林則上車、關起車門，不再回應。

林宜瑾在臉書指出，感謝各位朋友的關心和鼓勵，大家的心意我都有收到，很不好意思讓大家擔心了。眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。再一次謝謝大家的關心。