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柯文哲約前幕僚說明查帳進度　謝立功：止血就要用霹靂手段

▲▼前民眾黨祕書長謝立功。（圖／記者陳家祥攝）

▲前民眾黨祕書長謝立功。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲預計29日舉行「查帳最終回」記者會，清楚說明外界質疑之處；柯28日特別約前秘書長謝立功、前立委蔡壁如跟陳琬惠來到黨中央了解，整個過程約1小時。謝立功下樓受訪時說，今天是來瞭解一下進度，並喊話柯能解決問題，因為現在基層黨員關心的事情就是必須要趕快止血，「止血就必須要使出比較霹靂的手段，讓外界知道，我們是有決心來處理這件事」。

謝立功說，大家來關心明天的記者會，就是查帳的進度到底如何，可能把一些事情讓大家知道一下，因為好像媒體都會跟大家針對這些事情做一些評論；他說，瞭解一下進度也是好事，那其他部分就等到明天記者會

媒體追問，這樣算是黨中央「摸頭」嗎？謝立功否認，「不是摸頭啦，就是了解整個案子現在發展的情形，到底進度什麼」。他表示，他本身也很多質疑，剛才有些部分也在做說明，比較詳細還是要看明天，目前會計師的部分有點卡住了，有些資料也還在調查局那邊，明天大家就會瞭解。

至於今天的說明，是否有化解質疑？所謂的「清創說」是要清黨主席還是其他人？謝立功說，其實每個人的想像空間不一樣，但希望柯主席能夠解決問題，這最重要，因為現在基層黨員關心的事情就是必須要趕快止血，「止血就必須要使出比較霹靂的手段，讓外界知道，我們是有決心來處理這件事」。

而針對近來柯文哲捲入的北士科、京華城爭議陸續有人被調查約談，外界擔心下一個恐怕會輪到柯？謝立功說，其實真的有傳他也不用意外，因為檢調辦案的流程就是這樣，先從周邊相關的人瞭解一些情形、最後再約談主角，「我想這些都不是很特別的動作」。

媒體追問，是否會擔心滅團危機？謝立功說，「我覺得是不會啦」，但這事情也要有所警惕，必須要加速改革的步伐，「因為我們改革的慢，相對的其實支持者是會無奈的」。

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