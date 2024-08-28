用「真心誠意」打動江蕙復出　蔣萬安清唱《愛我三分鐘》點歌

▲蔣萬安出席113年度台北市中元普度祈安祭典。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋預計10月5日舉辦國慶晚會，成為首場非體育賽事的大型活動；在台北市長蔣萬安多次喊話且親自拜訪邀約下，天后「二姐」江蕙確定復出並獻唱，台北市觀傳局預計9月下旬召開記者會說明細節，開放一般民眾索票。蔣萬安28日直言「喜上加喜」，被問到要不要先點歌？蔣萬安也清唱江蕙《愛我三分鐘》。

蔣萬安28日中午出席台北市中元普度祈安祭典，會前接受媒體訪問。針對江蕙確定要出席國慶晚會，外界認為是搶贏高雄市長陳其邁，能否透露邀請過程？蔣萬安直言，「就是用真心和誠意，再次感謝『二姐』願意復出開唱。」

蔣萬安提及，台北市今年迎來大巨蛋第一場非體育賽事的大型活動，也就是別具意義的國慶晚會，大家心目中無可取代的天后「二姐」江蕙，也將到大巨蛋開唱，可以說是喜上加喜，不僅是國家大事，也是台北市的光榮，「接下來我們會努力將國慶晚會辦好，讓所有歌迷朋友享受到期待已久的歌聲跟回憶。」

被問到要不要先點歌？蔣萬安先是反問「我已經唱過好多次了欸！今天還要再唱嗎？」隨後開始清唱《愛我三分鐘》歌詞「感情的世界愈賭愈深，希望你對我疼會落心，你愛的敢是東門町西門町，彼款現代女性。」媒體追問是否希望江蕙唱這首歌？蔣萬安僅說「好，謝謝大家」。