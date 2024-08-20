2024首個「超級月亮」！高掛雷峰塔頂　民眾搶拍絕美月色

記者廖翊慈／綜合報導

2024首個「超級月亮」19日現身夜空，這是今年夏季的第三個滿月，同時也是一個罕見的「藍色超級月亮」。杭州西湖蘇堤鎖瀾橋頭更聚集不少攝影愛好者，為了拍下超級月亮掠過「雷峰塔」。

▲超級月亮滿月時刻出現在20日凌晨2時。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，根據天文學的定義，有兩種「藍色月亮」，一種是月度藍色月亮（同一月份的第二次滿月），另一種是季節藍色月亮（同一季節中的第三個滿月），而昨晚的滿月，恰好是今年夏季四個滿月中的第三個，正好符合季節藍色月亮的定義。

▲藍色超級月亮。（圖／翻攝自微博）

報導指出，滿月時刻出現在20日2時26分，「超級月亮」並非罕見天象，今年有四次「超級月亮」依序出現，接下來的三次分別在「9月18日、10月17日、11月16日」，其中9月18日將出現今年最大滿月。

▲網友分享大陸各地拍下的超級月亮。（圖／翻攝自微博，上同）

不少大陸網友曬出，在各地拍下的月色美照，並表示，「雷峰塔：這月亮怎麼比我還亮」、「飽滿的圓月從城市上空緩緩升起，爬過燈塔、古建、高樓，月華如水和萬家燈火相映襯，皎潔明亮，滿滿的治癒感」、「特別亮特別大，好驚奇啊」。

▲不少攝影愛好者拍下，超級月亮高掛雷峰塔的一幕。（圖／翻攝自微博）