　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2024首個「超級月亮」！高掛雷峰塔頂　民眾搶拍絕美月色

記者廖翊慈／綜合報導

2024首個「超級月亮」19日現身夜空，這是今年夏季的第三個滿月，同時也是一個罕見的「藍色超級月亮」。杭州西湖蘇堤鎖瀾橋頭更聚集不少攝影愛好者，為了拍下超級月亮掠過「雷峰塔」。

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲超級月亮滿月時刻出現在20日凌晨2時。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，根據天文學的定義，有兩種「藍色月亮」，一種是月度藍色月亮（同一月份的第二次滿月），另一種是季節藍色月亮（同一季節中的第三個滿月），而昨晚的滿月，恰好是今年夏季四個滿月中的第三個，正好符合季節藍色月亮的定義。

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲藍色超級月亮。（圖／翻攝自微博）

報導指出，滿月時刻出現在20日2時26分，「超級月亮」並非罕見天象，今年有四次「超級月亮」依序出現，接下來的三次分別在「9月18日、10月17日、11月16日」，其中9月18日將出現今年最大滿月。

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲網友分享大陸各地拍下的超級月亮。（圖／翻攝自微博，上同）

不少大陸網友曬出，在各地拍下的月色美照，並表示，「雷峰塔：這月亮怎麼比我還亮」、「飽滿的圓月從城市上空緩緩升起，爬過燈塔、古建、高樓，月華如水和萬家燈火相映襯，皎潔明亮，滿滿的治癒感」、「特別亮特別大，好驚奇啊」。

▲▼超級月亮。（圖／翻攝自微博）

▲不少攝影愛好者拍下，超級月亮高掛雷峰塔的一幕。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

相關新聞

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

美國太空總署（NASA）表示，今年首個「超級藍月」在今（20日）凌晨2時許出現，雖然「超級月亮」未來4個月內將出現4次，但這次的「超級藍月」特別稀有。

地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

地震前1天「夜空奇觀曝光」！網第一次見：天庭在大戰

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

關鍵字：

月亮超級月亮藍色月亮杭州雷峰塔

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面