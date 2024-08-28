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懷孕8個月「沒有子母線」她急問正常嗎！醫笑：很囂張　網羨慕炸

▲美國墮胎權。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多女生懷孕數個月後，肚皮上會長出一條貫穿肚臍的黑線，稱為「子母線」。婦產科名醫蘇怡寧今發文分享，有孕媽懷胎8個月了，仍未出現子母線，於是詢問他是否正常，對此他不禁笑虧，「有點囂張」，同時也釣出大票過來人，委屈直呼「子母線和妊娠紋都中了。」

粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文提到，有孕媽求問，「我到現在懷孕三十幾周（約8個月）了，沒有子母線是正常的嗎？」聞言，他忍不住反問，「這是在挑釁還是示威嗎？有點囂張呢！」

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說到「子母線」，又稱為「妊娠中線」，是一條從肚臍往下延伸到恥骨的深色垂直線，有的人也可能由肚臍往上延伸，由於懷孕期間胎盤會增加「促黑色素細胞荷爾蒙」的產生，導致皮膚易出現暗沉，這讓原本就存在、但不易被看見的線，成了一條清楚的黑線，而這條線大多在懷孕中後期才會逐漸顯露出來。

▲▼妊娠紋,哈密瓜肚,郭安妮醫師。（圖／公關提供）

▲垂直的黑線就是「子母線」。（圖／公關提供）

文章引起廣大共鳴，大票網友紛紛回應，「沒有子母線...但有妊娠紋啊」、「我也認真問過醫生一樣的問題，醫生說好啦...妳天生麗質」、「我都用子母線當中線，判定女兒有沒有凸右邊或凸左邊」、「欠公審」、「我兩胎沒有子母線，也沒有妊娠紋」、「生完之後要1年了還沒消失」、「我快生時子母線才出現」、「第一胎什麼都沒有，第二胎什麼線都有」、「子母線跟妊娠紋都有哭哭」。

值得一提的是，許多人會把「子母線」和「妊娠紋」混為一談，但其實兩者並不相同，後者是因脂肪細胞變大變多，將皮膚撐開，使得真皮層內的膠原蛋白和彈力蛋白斷裂，進而產生的紋路，多半會出現在乳房、腹部、臀部或大腿。

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