賣不完「滿滿麵包丟垃圾桶」　近萬人秒懂：台人的陋性

▲麵包店。（示意圖／店家與新聞事件無關／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

聯合國統計，全球1年高達13億噸的糧食遭浪費。而一名網友不解直呼，為何店家打烊寧願把麵包丟掉，也不願送給顧客？文章引發熱議，網友直言與食安有關之外，就怕引來貪便宜的奧客，「因為人性是貪婪的，賣剩的直接送，下次大家都直接等送的，就等著倒而已」、「怕送人吃出毛病，沒賺錢還搞臭自己」。

一名網友在《Threads》貼出一張滿滿麵包被丟在垃圾筒的照片，因此讓他納悶發問，為何烘焙店打烊後，明明還有未出售的麵包，為何店家寧願把東西丟掉，也不願意免費給顧客吃呢？

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文章引來近萬人關注，丟棄主要與食安有關係，「因為有食安問題，大家可能會覺得送給街友什麼的，但只要其中一個人吃了出問題，店家就倒楣了」、「商譽、品質，如果送出去的東西吃了有問題，到時候反而被反咬一口」、「之前有個YT分享，萬一送給客人他放到壞掉再吃，吃了有問題，店家很難釐清責任，打折再賣，客人可能都只買打折時段不買原價，店家虧錢」、「怕你吃出問題還來告他」、「怕送人吃出毛病，沒賺錢還搞臭自己」、「因為台灣的陋性就是...看到免費的後，不會有人花錢買了」。

除了食安，也有人認為，「1.很多人乾脆就等到要打烊去撿免費的或便宜的；2.長時間放置可能有食安疑慮；3.會丟掉就是放久沒賣出去的，口感上味道上一定不好，別人吃到影響店家口碑」。

不過有店家提到，「送客人送多了，他們就不買等你賣不完拿免錢的，關店前打折也一樣，他們以後就等你賣不完打折，屢試不爽。後面我都拿去育幼院、課後輔導、獨居老人、隔代教養的孩子，我寧可拿去送給真的需要的人，因為他們不是我的客群」。