桃園土地公廟3尊神像遭竊丟溪邊　竊賊竟稱「夢中遭神明欺負」

▲警方至土地公廟調查神像遭竊案。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區一名中年男子稱在夢中遭神明欺負，竟趁著凌晨時分潛入土地公廟竊取神像後丟棄於溪邊，警方向接獲報案，調閱現場監視器並發現現場一名男子衣著及長相極像竊嫌，且眼神不敢與員警對視，立即鎖定並質問他是否竊取神像，該男則坦承並帶往丟棄地點，將神像救回安座。

▲▼中年男子偷竊取後丟棄溪邉。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園蘆竹區仁愛路三段某土地公廟之廟公17日向警方報案，指土地公神像、彌勒佛神像及地藏王菩薩等三尊神像遭竊，蘆竹分局南崁派出所員警 姚冠丞、張國鋒獲報後，隨即到場了解，並積極調閱現場監視器畫面，並發現一中年男子於凌晨時分進入公廟竊取上述三尊神像。

正當在調查完畢離去之時，眼尖的張及姚2員警在現場附近見一名男子神情及穿著及長像極像竊嫌，眼神慌張不敢與警方對視，警向其詢問是否竊取神明，該男坦承稱自己所為，並表示神明會在夢中欺負他，所以才會竊取土地公廟的神明像並將神像丟於路旁之溪邊；警員帶嫌疑人帶往其所述拋棄之溪邊後，立即發現土地公廟內失竊之三尊神明，隨後將神明從溪邊救出帶返回土地公廟安座；廟公對於本所員警立即破案找回失去之三尊神明表達感謝。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，法網恢恢疏而不漏，神明為人民信仰之依靠，影響所及不只是個人，有心之人切勿以為宮廟地處偏遠或無監視器即可趁隙進行違法之事，警方都會傾盡全力努力偵破，將不法之徒繩之於法。