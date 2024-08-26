運-20「萬里轉場」赴埃及航展　海外首秀將「飛越金字塔」

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍1架運-20運輸機、7架八一飛行表演隊殲-10表演機今（26）日從大陸西北某機場啟程，應埃及空軍之邀，參加首屆埃及航展。據了解，運-20運輸機將在埃及航展期間完成海外飛行「首秀」，並會在阿拉曼機場進行靜態展示。

▲運-20運輸機。（圖／CFP）

《人民日報》報導，這是空軍八一飛行表演隊首次前往非洲國家進行飛行表演，也是表演隊歷次出國表演航程最遠的一次。運﹣20將在埃及進行首次國外飛行表演，並與殲﹣10表演機共舞藍天、飛越金字塔。

▲解放軍空軍八一飛行表演隊殲-10戰機編組。（圖／CFP）

大陸軍事專家王明志表示，運-20運輸機及表演機編隊此次轉場航程近萬公里，「跨越時區多、氣溫變化快、保障難度大，將考驗飛行員的飛行技術和體能耐力，體現中國空軍遠程機動投送能力和實戰化訓練水平。」

面對運-20運輸機的「萬里轉場」飛行，飛行員袁博透露，任務機組通過科學分析、精準測算，在滿足任務要求的基礎上，精簡優化攜行物資，「我們還為運-20海外飛行首秀專門設計了一整套飛行展示動作。」

值得注意的是，運-20運輸機將與殲-10表演機編隊在航展中「飛越金字塔」，解放軍空軍八一飛行表演隊隊長李斌強調，金字塔是古埃及文明的象徵，「中國空軍飛行表演編隊與金字塔歷史性的同框，必將帶來視覺上的震撼，更為中埃友誼留下歷史見證。」