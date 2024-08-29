美CIA副局長：普丁將發動反攻「奪回庫斯克」　俄軍面臨苦戰

▲ 烏克蘭蘇梅與俄羅斯庫斯克州過境點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），聲稱3周來攻占上百個定居點，俘虜近600名俄兵。美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）分析，俄國總統普丁將發起反攻，試圖奪回被占領的地區，但俄軍將遭遇「一場艱苦戰鬥」。

根據《路透》，烏軍6日對庫斯克州發動突襲，至今侵占約777平方公里土地，攻勢仍在持續。柯恩28日在情報與國家安全峰會上指出，烏軍此次入侵行動的意義仍有待觀察，雖然基輔稱無意併吞已占領的土地，但烏軍正在建立防線，似乎打算「保留其中部分領土」一段時間。

柯恩表示，「我們可以肯定的是，普丁將發起反攻，試圖奪回那些土地。我們的預期是，這對俄羅斯來說會是場艱難的戰鬥」，普丁不僅須面對俄國領土上有一條前線的事實，還得處理國內社會對於失去領土的反彈。

柯恩提到，烏克蘭在庫斯克的成功「可能改變衝突動力」，但對此未詳細說明；而俄軍在烏東頓內茨克緩慢推進，卻在人力和裝備上付出龐大代價。

至於俄軍能否攻占烏克蘭重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），柯恩認為「可能會，也可能不會」，但最終就戰略意義上看來，「這些對俄軍不會帶來很大的改變」。

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