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歐盟撥款「俄羅斯495億凍結資產」　幫烏克蘭增產軍火

▲▼ 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟今明兩天舉行非正式外交部長和國防部長會議，並邀烏克蘭外長和防長參與。歐盟外交首長包瑞爾表示，歐盟已從凍結的俄羅斯資產撥款14億歐元供烏克蘭自製軍火，並將討論解除援烏武器用於俄境的限制。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天在外長會議開始前的記者堵訪時做上述表示。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在一旁陪同。

波瑞爾強調，過去歐盟軍援烏克蘭的資金是先由成員國捐贈後，再從歐盟獲得補貼，現在的新作法及新資金來源是從被歐盟國家凍結的俄羅斯中央銀行等海外國有財產孳息中，直接撥款到烏克蘭政府帳戶，因此更有效率因應烏克蘭軍火增產需求。

目前這筆撥款已達14億歐元（約新台幣495億元）。俄國中央銀行在歐盟境內被凍結的財產約2100億歐元，大部分存在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank），歐盟官員估計凍結財產的孳息今年稅後將達約25億至30億歐元。

庫列巴今天與會的重點是說服歐盟國家支持放寬對援烏武器用途的限制，亦即同意烏克蘭將長程武器投射到俄國境內的軍事目標。

波瑞爾說他個人贊同這項做法，因為提供給烏軍的武器應該充分運用，對準那些發動轟炸烏克蘭的俄國軍事設施。他並讚賞烏克蘭發動攻擊俄國庫斯克（Kursk）的戰略膽識。

他表示，自2022年2月俄國全面入侵烏克蘭以來，俄軍對烏動用超過1萬4000架攻擊性無人機、發射近1萬枚飛彈，僅僅周一（26日）俄軍就發射逾300枚飛彈。俄軍顯然打算在寒冬來臨前摧毀烏克蘭電力設備，所以歐盟需持續協助烏軍加強防空系統。

今天外長會還將討論委內瑞拉大選爭議和以哈戰火下的加薩（Gaza）人權情勢，由於此為非正式性質，歐盟外長們將只交換意見而不做正式決定。

非正式外長會議（別名Gymnich meeting）依慣例是每半年在輪值主席國境內召開一次。輪值下半年主席國的匈牙利因總理奧班（Viktor Orban）7月間突訪俄、中，引來歐盟群起反彈，因此破例由波瑞爾決定改在布魯塞爾召開。

波瑞爾今天說明，因為匈牙利政府表現出的部分立場直接抵觸了歐盟共同的外交和安全政策，所以改變會議地點是妥當做法。

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