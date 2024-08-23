德車站爆「行刑式槍決」！大廳旅客秒逃竄　死者倒地畫面曝

▲槍手與死者皆為土耳其人，德國警方目前仍在調查兩人之間的關係。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

德國一間火車站發生旅客在車站大廳遭人「行刑式槍決」的慘案。一名冷血的殺手在繁忙的火車站中，突然從後方舉槍對準被害人的頭部並開槍。現場傳出巨響後，其他民眾瞬間嚇得鳥獸散，而槍手甚至又繼續往前，朝倒地的死者補開了好幾槍。

根據《太陽報》報導，車站大廳的監視器畫面顯示，槍手先是悄悄走到27歲死者的後方，隨後當眾從背後近距離瞄準對方頭部，並開槍射殺。死者中槍後，當場倒地，一旁乘客聽聞槍響，隨即倉皇逃跑。

Germany - A man killed in broad daylight at Frankfurt railway station. the 54-year-old man of Turkish origin aims his weapon at the 27-year-old and shot him at least twice from behind in a brutal execution method.pic.twitter.com/n5fy8q3uYY — @KassMedefer (@KMedefer) August 21, 2024

從畫面中可以看到，槍手在被害者毫無防備的情況下近距離開火，死者瞬間倒地，幾乎沒有生還的可能。而隨著槍聲響起，大廳的乘客們驚慌失措，紛紛開始竄逃。此時，兇手繼續走近已經倒地的受害者，並再次連開數槍，確認他已經明顯死亡後，才冷靜地離開現場。

槍手丟棄兇器後逃逸，但是沒過多久就在犯案現場附近的第7月台被警方逮捕。警方指出，槍手在被逮過程中沒有進行任何抵抗，而警方隨後也尋獲犯案兇器。

受到該起槍擊案影響，警方一度封鎖車站25分鐘。警方表示，受害者的年齡為27歲，雖然救援人員迅速趕往現場，但是仍然未能挽救他的性命。

兇手與死者皆為土耳其人，警方目前正在調查兩人是否相識以及兇手的犯案動機。而警方也透露，嫌犯為一名54歲男子。