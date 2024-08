德車站爆「行刑式槍決」！大廳旅客秒逃竄　死者倒地畫面曝

▲槍手與死者皆為土耳其人,德國警方目前仍在調查兩人之間的關係。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

德國一間火車站發生旅客在車站大廳遭人「行刑式槍決」的慘案。一名冷血的殺手在繁忙的火車站中,突然從後方舉槍對準被害人的頭部並開槍。現場傳出巨響後,其他民眾瞬間嚇得鳥獸散,而槍手甚至又繼續往前,朝倒地的死者補開了好幾槍。

根據《太陽報》報導,車站大廳的監視器畫面顯示,槍手先是悄悄走到27歲死者的後方,隨後當眾從背後近距離瞄準對方頭部,並開槍射殺。死者中槍後,當場倒地,一旁乘客聽聞槍響,隨即倉皇逃跑。

Germany - A man killed in broad daylight at Frankfurt railway station. the 54-year-old man of Turkish origin aims his weapon at the 27-year-old and shot him at least twice from behind in a brutal execution method.pic.twitter.com/n5fy8q3uYY