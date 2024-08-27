　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

▲▼天氣,高溫,海灘,示意圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲明天全台高溫普遍34至36度，大台北可能出現37度以上高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑氣逼人，中央氣象署指出，明（28日）天更熱，全台高溫普遍34至36度，大台北可能出現37度以上高溫，周四水氣增加，午後降雨範圍變廣，各地都有局部短暫雷陣雨，且有局部性大雨。珊珊颱風持續往日本移動，對台灣沒影響。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周天氣仍偏向典型夏季天氣型態，明天高溫炎熱，各地普遍34至36度，其中大台北盆地因西南風沉降關係，可能出現37度以上高溫，明顯偏熱，雨勢則以午後降雨為主，僅山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻表示，周四水氣稍微增多，清晨西半部有短暫陣雨，白天雲量變多，午後對流發展旺盛，降雨範圍變得較廣，各地都有局部短暫雷陣雨，且局部大雨的發生機率。

▲▼明天高溫炎熱 。（圖／氣象署提供）

▲明（28日）天各地高溫炎熱 。（圖／氣象署提供）

他說，周五到下周二水氣減少，周五到周日各地多雲到晴，午後西半部局部短暫雷陣雨。下周一、二午後降雨範圍則剩中南部跟其他山區，有短暫雷陣雨。另外在周五之前，夜晚到清晨金門、馬祖容易有濃霧或雲，多留意。

至於颱風動向，黃恩鴻表示，中颱珊珊目前移動速度較緩慢，逐漸轉北持續往日本前進，預計本周都會影響日本，即使到周末強度稍微有減弱，因仍在日本上空，還要會影響日本。

黃恩鴻說，等到珊珊颱風走了，季風低壓帶可能會有熱帶擾動生成，但時間比較久，需要再觀察，但由於低壓帶逆時針環流，若熱帶擾動發展生成為熱帶性低氣壓或颱風後，路徑往日本方向的機率會比較高。

ET快訊
快訊／麟榤配奮戰56分鐘　挺進南韓賽16強
快訊／桃園3521戶無預警停電
酸金正恩血統不純！8菁英工程師深夜「全家被消失」
抽中賺5萬！　5檔抽籤股本周申購
教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他
曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄
台南連3年米其林掛0　在地人喊：太棒了
超扯！鄭天財涉收賄數百萬　廠商搶花錢當「立委特助」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

喝習慣「無糖茶」回不去了！　網爆共鳴：連珍奶都覺得噁心

鬼門關倒數！「4生肖」財運飆升　命理師鐵口：一路旺到中秋節

外表亮眼、內心強大！「天生帶有御姐光環」TOP3生肖女

日本早餐盤「沙拉+方形吐司」台幣232元　網見明細：被當盤子了

財產全給兒子！爸媽「女兒沒份」照樣該盡孝　律師神比喻打臉

7-11店長變社區土地公！「閱讀集點」免費換早餐　陪受災童重建

超強試管寶寶！2對雙胞胎考上醫學院、教育大學　不孕教父贈金筆

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

喝習慣「無糖茶」回不去了！　網爆共鳴：連珍奶都覺得噁心

鬼門關倒數！「4生肖」財運飆升　命理師鐵口：一路旺到中秋節

外表亮眼、內心強大！「天生帶有御姐光環」TOP3生肖女

日本早餐盤「沙拉+方形吐司」台幣232元　網見明細：被當盤子了

財產全給兒子！爸媽「女兒沒份」照樣該盡孝　律師神比喻打臉

7-11店長變社區土地公！「閱讀集點」免費換早餐　陪受災童重建

超強試管寶寶！2對雙胞胎考上醫學院、教育大學　不孕教父贈金筆

《青年東東嗆》饒慶鈴特輯　與青年暢談政策與未來

新光金雙龍搶珠　金管會銀行局9面向開示

陳仙梅二度遭兒戳「眼球大破皮」！　曬自拍照曝傷勢：愛的代價

「無敵鐵金剛」劉俊緯恢復神速加入U23　被隊友虧：有練過很硬

快訊／桃園中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

快訊／麟榤配奮戰56分鐘2比1力退地主組合　挺進南韓賽16強

強化民眾排氣定檢意識　環保局設三處「未定檢電子告示牌」

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

台東啟動伯公遍路普查計畫　深化客庄文化認同

迪士尼色色！獅子王、小美人魚海報「暗藏18禁春色」

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

生活熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

老公連勝文脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜

四海遊龍為何「被八方雲集打趴」？網曝致命關鍵

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

日本吃早餐花232元　網見明細：被當盤子了

日本吃早餐花232元　網見明細：被當盤子了

受到日圓貶值影響，觀光客們來日本旅遊消費，買精品、大啖和牛一定會被排進行程，就有網友指出，在日本旅遊，在某間店吃早餐，花了1050元日圓（約新台幣232元），但網友一看明細表，一杯柳橙汁居然賣500日圓（約新台幣110元），卻傻眼直呼「根本超盤欸！」

京站開賣「Fujiyama富士山」餐具

京站開賣「Fujiyama富士山」餐具

日氣象廳憂珊珊成「迷走型颱風」

日氣象廳憂珊珊成「迷走型颱風」

偷裝攝影機！日男老師爽拍「女學生更衣」片

偷裝攝影機！日男老師爽拍「女學生更衣」片

沖繩好市多「20顆蛋台幣43元」！他傻眼

沖繩好市多「20顆蛋台幣43元」！他傻眼

關鍵字：

天氣高溫珊珊颱風日本氣象署

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

國產車自製率新制這2款新車也中槍

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面