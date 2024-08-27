明高溫飆破37度「台北熱到發紫」　全台有雨時間曝

▲明天全台高溫普遍34至36度，大台北可能出現37度以上高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑氣逼人，中央氣象署指出，明（28日）天更熱，全台高溫普遍34至36度，大台北可能出現37度以上高溫，周四水氣增加，午後降雨範圍變廣，各地都有局部短暫雷陣雨，且有局部性大雨。珊珊颱風持續往日本移動，對台灣沒影響。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周天氣仍偏向典型夏季天氣型態，明天高溫炎熱，各地普遍34至36度，其中大台北盆地因西南風沉降關係，可能出現37度以上高溫，明顯偏熱，雨勢則以午後降雨為主，僅山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻表示，周四水氣稍微增多，清晨西半部有短暫陣雨，白天雲量變多，午後對流發展旺盛，降雨範圍變得較廣，各地都有局部短暫雷陣雨，且局部大雨的發生機率。

▲明（28日）天各地高溫炎熱 。（圖／氣象署提供）

他說，周五到下周二水氣減少，周五到周日各地多雲到晴，午後西半部局部短暫雷陣雨。下周一、二午後降雨範圍則剩中南部跟其他山區，有短暫雷陣雨。另外在周五之前，夜晚到清晨金門、馬祖容易有濃霧或雲，多留意。

至於颱風動向，黃恩鴻表示，中颱珊珊目前移動速度較緩慢，逐漸轉北持續往日本前進，預計本周都會影響日本，即使到周末強度稍微有減弱，因仍在日本上空，還要會影響日本。

黃恩鴻說，等到珊珊颱風走了，季風低壓帶可能會有熱帶擾動生成，但時間比較久，需要再觀察，但由於低壓帶逆時針環流，若熱帶擾動發展生成為熱帶性低氣壓或颱風後，路徑往日本方向的機率會比較高。