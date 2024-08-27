美國估珊珊颱風「鬼轉撲台」！詭譎路徑如納莉2.0　氣象署回應了

▲今年第10號颱風珊珊8月29日可能先登陸日本九州地方後再次登陸本島，並一路北上縱貫日本列島。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者閔文昱／綜合報導

第10號中度颱風「珊珊」目前與其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，並向西北轉北前進，預估本周將影響日本。不過，美國全球預報系統（Global Forecast System，GFS）指出，珊珊可能在侵襲日本後大迴轉，直接朝台灣方向而來。對此，中央氣象署也做出說明了。

根據GFS最新模擬，珊珊在登陸日本後，會在九州島南部滯留打轉，接著轉向西南朝台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市，最後才通過台灣海峽登陸福建，詭譎路徑宛如2001年的「納莉」颱風。不過，此說法也被氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」形容，「美國全球模式太虛幻了，上演珊珊的逆襲，建議先停看聽別急著上車」。

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▲模式預報一度有分歧「天女散花」。（圖／翻攝tropicaltidbits）

對此，中央氣象署預報員黃恩鴻也說明，美國模式特色為「系統穩定度落差較大」，其對颱風等低壓系統的預報偏強，因此只能作為參考，下一報可能又會有變化，民眾可先觀望。

至於珊珊颱風最可能的路徑，「台灣颱風論壇」指出，目前各國預報都差不多，基本上珊珊就是一天侵襲一個地區，順序是「九州－中國、四國－京阪－北陸、關東」，建議近期前往日本的民眾們務必密切注意颱風抵達的日期。

氣象署強調，目前海面上的熱帶系統僅有珊珊一個，而且在其減弱後，環境仍將是一片大低壓帶。儘管其中仍有部分熱帶擾動，但目前並無明顯的發展訊號，可能還需要等到下周再進行觀察。

▼氣象署預估珊珊路徑。（圖／氣象署）