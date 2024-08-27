　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

▲▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉貪遭收押禁見。桃園地檢署今（27日）偵結建請重判有期徒刑12年。民進黨廉政會今晚討論另外林宜瑾、陳宗彥兩案調查狀況。2個多小時會議中，也討論鄭文燦案相關處分，民進黨廉政會說明，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前不會另外處分。至於「案外案」張肇良部分比照陳宗彥辦理，而涉洩密的律師游琦俊昨日已經自動請辭。

行政院前發言人陳宗彥去年2月捲入性招待醜聞，15日台南地檢署依貪污罪嫌提起公訴並求處重刑；民進黨立委林宜瑾則因涉詐領助理費案，辦公室遭檢調搜索。民進黨廉政會今決議，由於陳宗彥非廉政條款適用對象，送交黨中央處分，林宜瑾部分則立刻立案調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，今天並未做成處分。

對於鄭文燦案，民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪時則表示，七月中已經做出停權三年處分，廉政條例規定，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前只是起訴，但已經是停權期間，所以不會再做另外處分。

另外，鄭文燦子弟兵、現任民進黨桃園市議員張肇良，也因涉嫌關說違建，上月被桃園地檢署搜索約談後聲押禁見獲准，今廉政會中也討論到張肇良案，邱駿彥指出，張肇良跟鄭文燦案有相關，但張肇良案發時只是桃園市政顧問，也不是廉政條例適用對象，該案跟陳宗彥案一樣，就是建請黨中央處理，黨中央會請地方黨部評議，再來看怎麼處理這個問題。

鄭文燦案還有案外案，法院指出鄭文燦開庭前就先用Line串證，當庭裁定收押禁見，檢方今日也依洩密罪嫌起訴鄭文燦律師游琦俊，並建請法院從重量刑。而游琦俊也是廉政會廉政委員之一，邱駿彥表示，游琦俊昨天就已經請辭。邱也補充，廉政委員會下次預計開會時間是9月25日，但如果期間林宜瑾案有被羈押或是其他發展，廉政委員會會立刻開會。

ET快訊
墾丁旅遊他1年去4趟　曝「遵守2原則」爽玩又便宜
線上申換護照將開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部
肚子痛！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期
陸美女機器人遭鄉民伸手亂摸！竟是「真人正妹」
快訊／鄭天財爆「收賄百萬」　200萬交保限制出境
Sandra驚喜公開婚紗照！
巴基斯坦「大規模襲擊」至少70死！總理：武裝份子破壞與中國合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部

共軍侵略日本領空！我外交部聲援譴責　「呼籲中國理性自制」

快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

快訊／民進黨廉政會拍板：立案調查林宜瑾助理費　陳宗彥最慘下場曝光

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部

共軍侵略日本領空！我外交部聲援譴責　「呼籲中國理性自制」

快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

快訊／民進黨廉政會拍板：立案調查林宜瑾助理費　陳宗彥最慘下場曝光

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光

墾丁旅遊他1年去4趟　曝「遵守2原則」爽玩又便宜

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳無碼AV諷：跟妳一樣小，但態度很好

南投銀養小學堂活動促青銀共學　4歲至82歲分組比拚搶答營養知識題

線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部

台南兩處民宅火災接連發生　消防人員及時滅火無人傷亡

耍廢無極限！日本研發「可以穿的懶骨頭」懶人神器走到哪躺到哪

閔熙珍無預警被卸ADOR代表職！　控公司「違反契約」二度大戰HYBE

快訊／立委鄭天財爆「收賄數百萬」　200萬交保限制出境

表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績 　黃偉哲贈選手及教練行李箱供征戰世界

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

政治熱門新聞

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

柯文哲認7380萬進口袋　藍：應向支持者說明流向

快訊／藍委鄭天財辦公室遭檢調突襲搜索　韓國瑜證實了

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

快訊／鄭文燦涉貪檢求刑12年　民進黨回應了

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

TVBS民調／要是能重來　賴大選支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

揭蔡英文、韓國瑜往事對比柯文哲千萬買房　郭正亮嘆：難以想像

江蕙復出　蔣萬安興奮連發5表情

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

江蕙復出唱國慶　北市開放民眾索票

更多熱門

相關新聞

快訊／民進黨廉政會拍板：立案調查林宜瑾助理費　陳宗彥最慘下場曝光

快訊／民進黨廉政會拍板：立案調查林宜瑾助理費　陳宗彥最慘下場曝光

近日行政院前發言人陳宗彥、民進黨立委林宜瑾被司法調查，民進黨廉政會今（27日）晚間討論是否立案停權。經過2個多小時會議，民進黨廉政會決議，由於陳宗彥非廉政條款適用對象，送交黨中央處分，最重就是除名。林宜瑾部分則立刻立案調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，今天並未做成處分。

昌批鄭家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯「蔥蔥帶過」

昌批鄭家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯「蔥蔥帶過」

鄭文燦靠「藏鏡人」得知被監聽！桃檢分案偵辦中

鄭文燦靠「藏鏡人」得知被監聽！桃檢分案偵辦中

鄭文燦涉貪案移審　「卷證太多」法官閱卷中

鄭文燦涉貪案移審　「卷證太多」法官閱卷中

鄭家搜出678萬　昌酸新台幣淹腳目

鄭家搜出678萬　昌酸新台幣淹腳目

關鍵字：

鄭文燦涉貪案廉政會陳宗彥林宜瑾

讀者迴響

熱門新聞

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

國產車自製率新制這2款新車也中槍

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面