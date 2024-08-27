快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間涉貪遭收押禁見。桃園地檢署今（27日）偵結建請重判有期徒刑12年。民進黨廉政會今晚討論另外林宜瑾、陳宗彥兩案調查狀況。2個多小時會議中，也討論鄭文燦案相關處分，民進黨廉政會說明，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前不會另外處分。至於「案外案」張肇良部分比照陳宗彥辦理，而涉洩密的律師游琦俊昨日已經自動請辭。

行政院前發言人陳宗彥去年2月捲入性招待醜聞，15日台南地檢署依貪污罪嫌提起公訴並求處重刑；民進黨立委林宜瑾則因涉詐領助理費案，辦公室遭檢調搜索。民進黨廉政會今決議，由於陳宗彥非廉政條款適用對象，送交黨中央處分，林宜瑾部分則立刻立案調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，今天並未做成處分。

對於鄭文燦案，民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪時則表示，七月中已經做出停權三年處分，廉政條例規定，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前只是起訴，但已經是停權期間，所以不會再做另外處分。

另外，鄭文燦子弟兵、現任民進黨桃園市議員張肇良，也因涉嫌關說違建，上月被桃園地檢署搜索約談後聲押禁見獲准，今廉政會中也討論到張肇良案，邱駿彥指出，張肇良跟鄭文燦案有相關，但張肇良案發時只是桃園市政顧問，也不是廉政條例適用對象，該案跟陳宗彥案一樣，就是建請黨中央處理，黨中央會請地方黨部評議，再來看怎麼處理這個問題。

鄭文燦案還有案外案，法院指出鄭文燦開庭前就先用Line串證，當庭裁定收押禁見，檢方今日也依洩密罪嫌起訴鄭文燦律師游琦俊，並建請法院從重量刑。而游琦俊也是廉政會廉政委員之一，邱駿彥表示，游琦俊昨天就已經請辭。邱也補充，廉政委員會下次預計開會時間是9月25日，但如果期間林宜瑾案有被羈押或是其他發展，廉政委員會會立刻開會。