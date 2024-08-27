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社會 社會焦點 保障人權

工地男跟女友拍性愛片！老闆一看「偷傳給自己」　下場慘了

▲桃園市一名現役軍人去年5月間至女友住處與其友人飲酒作樂，友人離去後卻趁女友爛醉無意識下竟硬上得逞，還以手機偷拍全裸背部影像，女友是後大怒提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲葉男查看員工的手機，發現裡面有自拍性愛影片。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

雲林一名葉姓男子聘雇員工小強（化名）到工地工作，卻在工作中偷看小強的手機，並且偷傳性愛影片到自己的手機上、再轉傳給他人。雲林地院審理後，判葉男拘役95天，全案仍可上訴。

根據判決書內容，葉男聘雇小強在工地工作，2023年1月間，小強在工地休息時手機忘記上鎖，葉男竟拿起開始偷看，並且在手機中發現小強與女友拍攝的4部性愛影片。

葉男發現性愛影片以後，又趁著小強不注意時，將影片傳送到自己的LINE帳號上，並且再將聊天紀錄刪除，試圖掩蓋犯行。

▲▼Telegram,社群軟體,群組,手機,APP。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲葉男在員工的手機發現性愛影片，竟傳送到自己的手機上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

葉男自己觀看性愛影片還不滿足，又將影片透過LINE發送給妻子，讓妻子一起觀賞。直到後來小強的女友登入電腦版的LINE，發現小強的帳號中有傳送性愛影片的紀錄，嚇得立即報警處理，全案才曝光。

事後葉男坦承犯行，並且有意跟小強、小強女友達成和解，不過因為賠償金額沒有取得共識，最終並未和解成功。雲林地院法官衡量犯罪動機、目的、手段，以及葉男的社會地位、經濟情況以後，依照無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人祕密罪，分別判處拘役55天、拘役50天，合併執行50天，全案仍可上訴。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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