快訊／剴剴案社工發聲明！喊冤遭上銬=社會性死亡、輿論已未審先判

▲保姆姊妹虐童剴剴命案，兒福聯盟陳姓社工也遭到起訴，今日委任律師發出聲明。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者林育綾／台北報導

男童剴剴（化名）受虐致死，台北地檢署除了起訴劉姓保母姊妹，也依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴起訴兒福聯盟陳姓女社工。陳姓社工今（27）日晚間透過委任律師發出聲明，指出接到通知就立即前往配合調查，卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝，「某程度已被宣告社會性死亡。」此外期間諸多不實報導，讓案件雖在偵查中，「輿論卻已未審先判」。

針對台北地方檢察署113年度偵字第9603號案件（剴剴案），社工委任律師聲明澄清如下：

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一、本案從檢警偵辦之初，相關偵查過程之資訊即不斷外洩，輿論風向均誤導社工未實際訪視，一再形塑社工包庇保母之罪犯形象，完全違反偵查不公開。尤有甚者，今年3月12日，社工一接到電話通知，即前往機構配合調查，全程精神狀況穩定、無任何傷人自傷舉措，當天卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝，此等違法執法手段，使社工在接受偵訊前，某程度已被宣告社會性死亡。

二、關於系發以來媒體報導指稱：社工未實際訪視而偽造工作記錄、收受回扣、包庇保母等，均屬不實報導。針對究竟有無訪視一事，檢方經查證社工提出之訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等，即未再提出質疑。另檢方經調閱相關金流及對話紀錄後，亦釐清社工確無收受回扣、輿保母具私人情誼等情事。但此等錯誤報導，使案件雖在偵查中，輿論卻已未審先判。

三、 今檢方起訴理由，大致係以：

(一)社工雖皆有親自到場訪視，但未能發覺劉保母所羅織的謊言、未能辨識傷勢像受虐所致，進而為兒虐通報。社工未能因應受傷情況，增加訪視頻率或進行不定期訪視，以發覺虐待情事，故認社工涉犯過失致死罪。

(二)社工工作紀錄內容，因與他人記憶有具，且社工無法提出錄音或相關證據，證明其記錄為真，而遭檢方認定涉嫌業務登載不實。

四、然而，檢方所援引社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序應係針對「通報後之保護個案」；衛生福利部居家托育服務中心訪視輔導工作指引，規範對象應像「居家服務中心之社工」上開規定於本案是否有所適用，誠有疑義。

五、身處社會安全網第一線的社工，並無知情不報、見死不救、蓄意包庇之情形，對於案發當時劉保母對劉劃危險舉動亦無預見可能性，卻以：「你應該識破謊言，察覺真相」、「你應該採取更好的訪視措施」等將注意義務處於還能更好的假設，對社工起訴，使刑法「過失責任」變為「結果論」。

六、劉保母的蓄意欺瞞，使本案社工及社會局訪視人員、牙醫均遭蒙騙，卻要本案社工一人扛起過失致死等刑責，對於這樣起訴的結果深表遺憾輿不解。社工將在後續司法審理中，持續配合調查，針對起訴書就事實及規範有所誤解之處，將逐一還原釐清，證明清白。

▼「剴剴案」社工委任律師聲明。（圖／兒福聯盟提供）

兒福聯盟針對陳姓社工遭起訴，也在8月27日聲明如下：

對於起訴社工，兒盟認為應有細節仍待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務時可能面臨的實際困難，可能無法僅依書面規章進行判斷；更何況援引不完整或錯誤規定作為依據，這將誤導媒體及社會大眾對於案件真實情況及社工工作的理解。

對於指涉兒盟同仁以「內部群組」討論案件資料，實際應為檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件、持續提供家屬及各網絡單位必要資訊。兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法之行為，更未有任何包庇之情事。

社會安全並不僅是單靠社工的努力，仍需各界通力合作，彼此扶持，方能構築成一個更完善綿密的社會安全網。兒童福利聯盟身處社安網其中一環，願和所有助人工作者一起進步，為健全更完善的兒童福利制度持續努力。