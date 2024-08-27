13關鍵錯誤害死剴剴！女社工開群組掩飾犯行　檢批狡辯無悔意

▲兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌過失害死1歲童剴剴，還找其他督導、社工撰寫不實訪視內容。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

兒福聯盟女社工陳尚潔負責1歲童剴剴的出養前安置業務，卻疏於注意剴剴身心狀況，導致凱凱遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地檢署調查發現，陳尚潔不但犯下無視小孩傷勢、片面聽信保母說詞等13項關鍵錯誤，甚至在事發後，與兒福總督導李女等人成立「剴剴小天使」群組，商討如何掩飾犯行，檢察官依過失致死起訴陳並請法院從重量刑。

陳尚潔在2022年3月間，接到新北市政府轉介的剴剴出養案後，先在5月間安排蕭姓保母照顧剴剴，後來外婆把剴剴接回、交由周姓保母照顧，直到外婆無力支付費用，陳尚潔明知外婆可以申請托育減免、仍把剴剴交給兒福認證的保母劉彩萱，從9月1日起，以每天1000元代價照顧剴剴，直到12月24日凌晨，剴剴因傷重送醫不治為止。

北檢起訴書指出，陳尚潔犯下的13項疏失包括明知依《兒少權益保障法》及社政作業程序，發現兒童及少年受虐等情形，應在24小時內通報；劉彩萱早在9、10月就告知，剴剴會講髒話、磨牙、掉牙，還會自撞，希望把剴剴送給別人托育等異常，陳尚潔卻沒有照兒福聯盟自己的手冊規定，把每月至少1次的訪視頻率提高。

▲保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳涉嫌虐死剴剴案，正由台北地院審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，陳尚潔違反衛福部訪視指引，3次訪視都是提前通知劉彩萱；9月25日初次訪視就發現剴剴額頭大片瘀青，卻片面聽信劉彩萱所說，是剴剴自撞受傷；10月23日發現剴剴暴瘦、怕生、疑似禿髮，還拍照跟外婆說，劉彩萱是用愛的方式在照顧剴剴；11月19日，陳尚潔得知剴剴1夜掉3顆牙，隔天訪視後仍未通報疑似兒虐案件。

檢察官更查出，在剴剴12月24日凌晨不幸過世後，陳尚潔和江OO、李女等當天早上11點就在通訊軟體SKYPE成立「剴剴小天使」群組，隔天再找社工葉OO、陳OO、葉OO成立「1224意外處理」群組，集眾人之力整理陳尚潔與保母等人對話紀錄，整理剴剴案大事記，再把先前陳尚潔沒有即時紀錄的訪視報告逐一增補、修改，並在有關剴剴傷勢的部分，全部冠上「保母表示」，推卸訪視報告內容不實的責任。

起訴痛批，陳尚潔身為兒福聯盟社工，是剴剴唯一、也是最重要的陪伴者及求助窗口，卻怠於職責，還隔絕外婆等家屬的關懷，導致剴剴受虐致死後，還飾詞狡辯，隱匿證據，干擾辦案，毫無悔意，因此依過失致死、偽造文書等罪起訴陳尚潔，並請求法院從重量刑。