剴剴案女社工遭起訴「過失致死」！兒福聯盟：尚未收到起訴書

▲兒福聯盟陳姓女社工遭起訴，兒盟今日也對此回應。（圖／記者黃國霖攝）



記者林育綾／台北報導

台北1歲男童「剴剴」（化名）受虐致死案，台北地檢署除了起訴劉姓保母姊妹，負責督導的兒福聯盟陳姓女社工因訪查不實，依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴，檢方更表示陳女態度惡劣，建請法院從重量刑。兒福聯盟今（27）日表示，由於尚未收到起訴書，為求審慎，收到了解內容後再對外回應。儘管已有媒體前往堵訪，兒盟仍表示：「今下午不開記者會。」

陳姓女社工遭起訴消息傳出後，兒福聯盟上午表示，已立即跟社工委任律師確認，但由於尚未收到起訴書，為求審慎，將待收到起訴書、了解內容後再回應。

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後續有媒體在下午前往兒福聯盟辦公室堵訪，不過兒盟仍表示，「今日下午不會開記者會，相關說明會等社工委任律師收到起訴書了解內容後再回應。」

▲兒福聯盟陳姓社工遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

有關「剴剴案」始末，劉彩萱、劉若琳姊妹都是領有證照的專業保母，去年9月劉彩萱（姊姊）透過兒童福利聯盟轉介，以每天1000元代價24小時照護剛滿1歲、等待領養的男童剴剴，妹妹劉若琳偶爾協助照顧，兒福聯盟規定負責的社工必須每月到府訪視。

不過剴剴入住劉彩萱家中後，經常被劉氏姊妹綑綁、塞到水桶、吃廚餘果腹，還會被踹、推，重摔倒地，直到2023年12月24日凌晨，剴剴昏迷被送醫急救不治，不但額頭、屁股凹陷、變形，牙齒也斷了4顆。

台北地檢署偵辦發現，兒福聯盟的陳姓女社工在訪視時，就發現剴剴受傷，卻未依規定進一步確保剴剴身心狀況，也沒有按月寫工作記錄，直到剴剴3個月後送醫不治，陳女還跟保母一起扯謊，並增補、造假部分訪視報告，檢察官在今依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳女。檢方更痛批，陳女態度惡劣、狡辯飾詞、藏匿證據、干擾辦案，犯後毫無悔意，建請法院從重量刑。