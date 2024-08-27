快訊／「剴剴案」社工遭起訴！兒盟聲明：仍有細節待釐清

▲兒福聯盟女社工遭起訴，兒盟也對此回應。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／台北報導

男童剴剴（化名）受虐致死，台北地檢署除了起訴劉姓保母姊妹，也依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴起訴兒福聯盟陳姓女社工，檢方更表示陳女態度惡劣，建請法院從重量刑。兒福聯盟27日白天以「尚未收到起訴書」為由，拒絕進一步回應，傍晚發出聲明表示，「對於起訴社工，兒盟認為應有細節仍待釐清」。

陳姓女社工在27日遭到起訴消息傳出後，兒福聯盟第一時間表示，跟社工委任律師確認後，由於尚未收到起訴書，為求審慎，將待收到起訴書、了解內容後再回應；儘管已有媒體在27日下午前往堵訪，兒盟仍表示，「不開記者會」。直到27日晚間6點半，兒盟表示「應有細節仍待釐清」。

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針對外界提到，陳姓社工等人在剴剴不治後，成立「小天使剴剴」群組商討如何掩飾犯行，兒盟對此澄清，實際應為檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件、持續提供家屬及各網絡單位必要資訊。兒盟強調，不曾也絕不會指示社工進行任何非法之行為，更未有任何包庇之情事。

兒福聯盟8月27日聲明如下：

對於起訴社工，兒盟認為應有細節仍待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務時可能面臨的實際困難，可能無法僅依書面規章進行判斷；更何況援引不完整或錯誤規定作為依據，這將誤導媒體及社會大眾對於案件真實情況及社工工作的理解。

對於指涉兒盟同仁以「內部群組」討論案件資料，實際應為檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件、持續提供家屬及各網絡單位必要資訊。兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法之行為，更未有任何包庇之情事。

社會安全並不僅是單靠社工的努力，仍需各界通力合作，彼此扶持，方能構築成一個更完善綿密的社會安全網。兒童福利聯盟身處社安網其中一環，願和所有助人工作者一起進步，為健全更完善的兒童福利制度持續努力。



除此之外，陳姓社工今（27）日晚間也透過委任律師發出聲明，聲明書指出，當時接到通知就立即前往配合調查，卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝，「某程度已被宣告社會性死亡。」此外期間諸多不實報導，讓案件雖在偵查中，「輿論卻已未審先判」。

▼「剴剴案」陳姓社工委任律師聲明如下。（圖／兒福聯盟提供）



▲保姆姊妹虐童剴剴命案，兒福聯盟負責督導的陳姓社工也遭到起訴。（圖／記者劉昌松攝）