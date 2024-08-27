公益兒童劇場巡迴演出　抓龍特攻隊到台東

▲「愛『劇』在一起」公益兒童劇場巡迴演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為助建「創世基金會第18家清寒植物人安養院-花蓮分院」，蘋果劇團與創世攜手籌辦「愛『劇』在一起」公益兒童劇巡迴演出，台東場次在台東藝文中心演藝廳圓滿落幕，吸引超過250名家庭親子，一起進劇場觀賞精彩的冒險親子歌舞劇。主辦單位台灣我佛你弱勢關懷公益協會及唐立群，協辦單位台東縣政府文化處及社會處，台東在地貴賓及贊助單位，一同拋磚引玉為創世花蓮建院盡一份心力。

蘋果劇團此次巡演也使出渾身解術，祭出準備已久的壓箱寶，二層樓高的超巨型魔龍現身，現場觀眾驚呼連連，刺激緊張的劇情橋段，也讓台下大朋友、小朋友看得相當過癮，創造一個難忘的觀戲體驗。

蘋果劇團團長方國光強調：「因應這次與創世基金會合作的公益巡迴演出，除了重新打造經典冒險歌舞劇《抓龍特攻隊》，讓故事內容更緊扣這次的公益主題外，在戲劇互動上更全新升級，搭配故事內容的劇情互動，讓現場氣氛嗨到最高點。」

創世基金會台東院院長王玉鳳表示：「推廣藝文活動，過程很辛苦，感謝台灣我佛你弱勢關懷公益協會及在地企業的協助，讓兒童劇圓滿演出，同時透過二次公益，讓250位植物人家庭及弱勢學童一同進場觀賞，所得結餘用於籌建花蓮分院。

另外台東院也持續尋找下一個『植愛助養人』，每月1000元支持台東院植物人安養照護，在愛的路上一起同行，歡迎支持響應。」愛心專線：(089)220-848分機9 助養人小組。