台東縣8月份道安會報　加強學生交通法規與路權觀念

▲饒慶鈴指示，新學年度即將展開要加強學生交通法規與路權觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今年8月份道路安全聯繫會報，26日下午在縣府第一會議室召開，由台東縣長饒慶鈴親自主持，會中饒慶鈴指示，新學年度即將展開，請有關編組單位加強學生交通法規及路權觀念宣導，以維道路交通安全與順暢。

饒慶鈴表示，2024台灣國際熱汽球嘉年華活動自7月6日起為期45天的活動，已於8月19日圓滿結束，感謝警察同仁在場交通疏導外，也要感謝各單位全力配合協調及疏導工作，有效維護縣轄內交通安全與順暢。

另，各級學校於9月份將陸續開學，請宣傳、教育小組持續宣導，如勿有騎乘腳踏車併排行進、闖紅燈、未遵守標誌（線）之指示任意穿越道路、在道路上嘻戲追逐等行為，加強灌輸學生交通法規與路權觀念，以維護交通安全。

台東縣警察局交通隊長劉正達工作報告則指出，113年1至7月份，A1類(含30日)死亡交通事故，共計有32件，死亡人數計有35人，與目標容許值41人減少6人，執法小組持續針對轄內易肇事路段，自113年1月1日起加強攔檢稽查勤務，優先取締超速及未繫安全帶，迄今已攔停舉發4408件超速違規、2220件未繫安全帶，取締酒後駕車件數1030件，以降低事故發生。

台東縣112年高齡者交通事故死亡20人(占總死亡人數27%)，受傷人數848人(占總受傷數16.8%)，為強化高肇事高齡者的事故防制，警局針對轄區112年度發生2次以上事故之高肇事高齡者(共44人)，皆已實施個別關懷。

台東縣警局強調，今年交通安全月將於9月份起跑，以「人本交通、停讓文化」為宣導主題，並以「車輛慢看停 行人安全行」為宣導口號，也呼籲汽機車駕駛人，遇有行人穿越時，必須停車讓行人先行；行人行走時，請遵守交通號誌，走路不分心，行走行人穿越道，穿越道路時也注意左右來車，共同維護道路交通安全。