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罕見疾病基金會暢遊台東　划船射箭騎單車好嗨

▲罕見疾病基金會暢遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲罕見疾病基金會暢遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

利用暑假即將結束開學前來趟台東行，財團法人罕見疾病基金會在愛心夥伴財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會的協助下出遊感受台東的美好慢活。病友們在家人和志工的貼心陪伴下愉快的騎著單車、划獨木舟、射箭、編織等體驗，而病友交流時間也相互進一步認識彼此並加油打氣。

來自宜蘭、花蓮、屏東和台東在地的罕見病友搭火車或自行搭車齊聚在台東，由基金會租用可提供輪椅上下的低底盤遊覽車進行接送。罕病基金會表示，除了會規劃相關適合病友的研習課程外，也會鼓勵病友和陪伴的家人適時走出戶外來個「喘息」出遊；八月曾舉辦過基隆水上活動，這次趁開學前再舉辦台東原民豐富之旅。

罕病基金會指出，這趟台東之旅很感謝林思宏X5醫師慈善基金會，林思宏說，創立的基金會每年都會提供三次外出活動的經費讓罕病的病友們可以出外放鬆心情和其他病友間交流，畢竟有親人間的陪伴才是最美好的。透過事先的行程安排和聯繫病友們開心「無礙」的享受旅遊的樂趣，在台東孩子的書屋教練指導下在風光優美的「活水湖」體驗划獨木舟和騎單車。

罕病基金會這次除了感受臺東的好山好水外，原民文化的認識和學習也是重點。關山鎮救國團、縣議員陳宏宗、台東縣救國團還特地聯合商請日前剛得到「第二屆500碗」小吃指南的關山人氣店家「痴愛玉」老闆吳綵瀅講解愛玉的成長過程及洗愛玉Diy，卑南鄉救國團則號召志工協助活動進行；病友和家屬們在洗愛玉的過程中歡笑聲不斷也實際品嚐愛玉的美味，對於台東行留下美好的回憶表示有機會一定還要再來。

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