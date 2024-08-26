抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



台東一名超商店長疑因不滿被針對破袋檢查，23日17時許當垃圾車經過時直接跳入車斗內抗議，卑南鄉公所也公布事發時的影片，並表示環境部要求全國各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查，若對清運事項有疑義可向清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為。

▲台東超商店長(中)跳進垃圾車斗抗議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

事件發生在23日下午5時許，垃圾車來到台東卑南鄉一間超商前，由於該間超商店長先前就有把事業廢棄物藏進家用垃圾內，遭清潔人員發現的不良紀錄，因此當天該店長要丟垃圾時，被清潔隊員破袋檢查內容物，雙方因此發生爭執。

店長一氣之下跳入垃圾車車斗內，質疑為何都要針對他的垃圾破袋檢查，大鬧之下，垃圾清運工作一度停擺。店長鬧事經清潔隊員勸說下，最終仍自行跳出後車斗，警方將其帶離並將視後續清潔隊判斷再進行處理。

事發3天後，卑南鄉公所也公布事發時的影片，可看到店長與清潔隊員進行對話後，看到垃圾車行駛離開，店長立刻追上垃圾車爬上車尾，再度與清潔隊員爭執後跳進車斗，此一行為也讓清潔隊員看傻眼。

▲隨後超商店長從車斗爬出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

卑南鄉公所表示，環境部前已函文要求全國各清運單位，基於日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中，含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣瓶經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。

卑南鄉公所指出，民眾若對本鄉清潔隊清運垃圾時，對於清運事項有任何疑義，可向本所清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為危害到民眾及清潔隊員之人身安全。