　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東一名超商店長疑因不滿被針對破袋檢查，23日17時許當垃圾車經過時直接跳入車斗內抗議，卑南鄉公所也公布事發時的影片，並表示環境部要求全國各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查，若對清運事項有疑義可向清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為。

▲▼ 台東超商店長跳進垃圾車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東超商店長(中)跳進垃圾車斗抗議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

事件發生在23日下午5時許，垃圾車來到台東卑南鄉一間超商前，由於該間超商店長先前就有把事業廢棄物藏進家用垃圾內，遭清潔人員發現的不良紀錄，因此當天該店長要丟垃圾時，被清潔隊員破袋檢查內容物，雙方因此發生爭執。

店長一氣之下跳入垃圾車車斗內，質疑為何都要針對他的垃圾破袋檢查，大鬧之下，垃圾清運工作一度停擺。店長鬧事經清潔隊員勸說下，最終仍自行跳出後車斗，警方將其帶離並將視後續清潔隊判斷再進行處理。

事發3天後，卑南鄉公所也公布事發時的影片，可看到店長與清潔隊員進行對話後，看到垃圾車行駛離開，店長立刻追上垃圾車爬上車尾，再度與清潔隊員爭執後跳進車斗，此一行為也讓清潔隊員看傻眼。

▲▼ 台東超商店長跳進垃圾車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲隨後超商店長從車斗爬出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

卑南鄉公所表示，環境部前已函文要求全國各清運單位，基於日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中，含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣瓶經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。

卑南鄉公所指出，民眾若對本鄉清潔隊清運垃圾時，對於清運事項有任何疑義，可向本所清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為危害到民眾及清潔隊員之人身安全。

ET快訊
快訊／松菸文創園區「女子13F墜落」死亡
墾丁生魚片1盤100！住網美飯店1晚3000　佩佩逆風挺：沒
快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　嚴防雷擊
疑建商遭斷頭　台中整批5透天1.43億拍定
天道盟砸毀墓碑！　挖骨頭甕拉出遺骨
以黎大規模互轟！　CNN逆風分析：全面衝突風險降低
想野戰醉女！　硬不起來「洗門風」下場慘
65歲孔鏘再婚三次內幕曝光！　存款全花完...太太不離不棄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫搶救不治

「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

新北男逾期未檢車牌遭註銷　掛假牌「本尊也被吊銷」這下慘了

不滿被狗追！彰化父子持槍掃射木瓜園　一晚來兩次

高雄男隨機上門「騙白包」！惡劣手法曝　警一查爸爸已過世10年

美福倉儲大火　瓦城損失6千萬冷凍海鮮！求償全勝訴

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

快訊／高雄飯店傳命案！友聯繫不上　房務開門驚見1男陳屍床鋪

快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」無呼吸心跳！　目擊民眾嚇壞

酒吧搭訕天菜遭拒惱羞成怒　拿燈管插他頸部險死！判決出爐

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

快訊／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫搶救不治

「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

新北男逾期未檢車牌遭註銷　掛假牌「本尊也被吊銷」這下慘了

不滿被狗追！彰化父子持槍掃射木瓜園　一晚來兩次

高雄男隨機上門「騙白包」！惡劣手法曝　警一查爸爸已過世10年

美福倉儲大火　瓦城損失6千萬冷凍海鮮！求償全勝訴

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

快訊／高雄飯店傳命案！友聯繫不上　房務開門驚見1男陳屍床鋪

快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」無呼吸心跳！　目擊民眾嚇壞

酒吧搭訕天菜遭拒惱羞成怒　拿燈管插他頸部險死！判決出爐

快訊／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫搶救不治

遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

他抽「哈密瓜味電子煙」突大咳血！醫一照X光愣了：緊急安排住院

「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

其他景點也亂象！他不解「墾丁招誰惹誰了」　PTT狂搖頭

福島最適合續攤的酒吧！30多年老水果店大變身　水果調酒美到不行

快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　嚴防雷擊

台南藍軍嗆林文信不調職　「民進黨政治獻金收不完」

墾丁觀光只能靠陸客救？　旅遊品質就是地方水準

牙周病挨刀恐徒勞無功？牙周專科醫師建議可評估水雷射輔助治療

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」無呼吸心跳！

快訊／嘉義套房傳命案！男動脈遭割斷亡

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

高雄妹遭富少3度性侵！被逼全裸簽本票

即／高雄飯店傳命案！男陳屍床鋪

癌男住院化療「性騷護理師」！繼承人要賠20萬

CO2外洩案19歲男仍重度昏迷　母不斷哭喚

更多熱門

相關新聞

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

交通部強制明年6月30日起，遊覽車加裝刷卡機，記錄司機工時，避免疲勞駕駛釀意外，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今（26日）號召近50輛遊覽車包圍交通部，抗議被當成提款機，並提出全額補助裝設刷卡機等5點訴求，若政府沒正視不排除發起更大型的抗爭活動。

4菜+烤雞腿「只要99元」！全家超狂便當網推爆

4菜+烤雞腿「只要99元」！全家超狂便當網推爆

釣客失足落海「右腿斷了」　警消靠微弱光線找到他

釣客失足落海「右腿斷了」　警消靠微弱光線找到他

台東超商店長跳進垃圾車！　亂丟事業廢棄物怒怨「被針對」

台東超商店長跳進垃圾車！　亂丟事業廢棄物怒怨「被針對」

產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

關鍵字：

抗議垃圾車破袋檢查台東超商店長

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

王思聰孩子媽疑自導自演！

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面