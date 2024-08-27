快訊／蔣萬安親自邀約成功！江蕙國慶晚會復出開唱　北市：誠摯感謝

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋確定可辦演唱會，預計10月5日國慶晚會成首場非體育賽事活動；台北市長蔣萬安多次喊話盼天后江蕙復出，認為江蕙匹配的上這歷史一刻，並與高雄市長陳其邁「搶二姐」。寬宏藝術27日證實江蕙將出席10月國慶晚會，台北市政府回應，江蕙為國家慶典復出開唱，北市府要表達誠摯感謝。

針對江蕙復出，並將參加10月5日國慶晚會一事，台北市政府發言人殷瑋回應，台北市政府今年承接國慶慶祝委員會的任務來籌辦、協助國慶晚會的舉行，今年10月5日也很榮幸能邀請到「二姐」江蕙復出開唱，這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙復出第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，台北市政府要表達誠摯的感謝。

江蕙於2015年封麥後，不斷有歌迷敲碗盼能再見天后演出，但在大巨蛋確定能辦演唱會之際，蔣萬安多次喊話希望邀請到江蕙復出，而陳其邁隨即也表達，有透過管道爭取江蕙到高雄演唱，期待對方重拾麥克風。

面對台北、高雄2位市長都在搶「二姐」，據了解，蔣萬安日前已與江蕙親自見面表達誠意。而蔣萬安25日也說明，自己最早希望二姐能復出、登上大巨蛋演唱時，其實想法非常單純，是因國人期盼大巨蛋32年，終於在去年克服一切困難完工，並舉辦棒球賽事，而今年北市府也用盡全力排除重重限制，終於能舉辦包含演唱會在內的非運動賽事。

蔣萬安提及，當大巨蛋能舉辦歷史上第一次非體育賽事的活動時，當然希望江蕙能在此歷史一刻復出、登台獻唱，「我想也只有江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻，我們會持續努力爭取二姐復出。」