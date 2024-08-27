快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥暗櫃搜出「678萬現鈔」　檢求刑12年

▲鄭文燦收賄案依貪汙治罪條例起訴偵結說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間，涉嫌貪污收賄，檢辯雙方交戰三回合，鄭文燦7月11日在第三次聲押庭中遭法院裁定羈押禁見，羈押至今約47天。桃園地檢署偵結27日下午1時30分召開記者會說明。

檢方指出，本案經訊問131人次、搜索40處後，扣得相關筆記本、電腦等證物，在鄭文燦住處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現兩個上鎖保冷袋，裏頭裝有678萬5千元現鈔，涉嫌財產來源不明部分，將另行偵辦。

至於貪汙罪部分，檢方查出，楊兆麟、侯水文、廖俊松，於2011年5月間，由楊兆麟出資1000萬元、其餘2人各出資500萬元成立鴻展公司。

鴻展公司2016年間透過說明會或拜訪土地所有權人的方式，取得「林口特定區工五工業區（華亞科技園區）」東側農業區9.12公頃土地約63.05%所有權人的自辦市地重劃同意書，為了藉由「自辦市地重劃」取得能變賣獲利的抵費地，要先讓農業區的土地的使用分區變更成「產業專用區」，讓土地能與華亞科技園區相連或大開發，依公司內部評估，可取得的「抵費地」面積為1.78公頃，若開發完成後，可取得的預估利益約為24億2190萬元。

而鴻展公司從2016年起，先由廖俊松、廖俊松兒子廖力廷尋求桃園市長鄭文燦的支持，由桃園市政府為申請都市計畫個案變更的主體，函報行政院取得個案變更核准辦理文件，希望除了東側農業區9.12公頃土地外，連同桃園市龜山區文樂路西側土地的農業區及宗教專用區（含桃園市龜山區第三公墓及樂善寺土地）約41.76公頃的土地，一併在土地使用分區變更之後，分兩區辦理市地重劃，其中9.12公頃的土地，能以「自辦市地重劃」而非「區段徵收」方式開發，以取得抵費地獲得較高額利益。

而2016年9月間某科技公司執行長口頭表示有意在工五工業區設廠，似乎可以與行政院國家發展委員會的某方案結合，楊男等人隨即以符合「國家重大建設計畫」為由，推派廖俊松、廖力廷出面與鄭文燦聯繫，並拜託鄭文燦協助林口工五工業區擴大變更案，全盤依照廖男等人的訴求處理。

而鄭文燦在2017年9月14日與廖男等人約在市長官邸見面，收受裝有500萬元現鈔的黑色手提袋。檢方指出，鄭文燦矢口否認犯行，他身受國家俸祿，當應清廉自持，竟收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重，建請法院量刑12年。