腳踏車停家門口不見了　北市警鎖定竊盜通緝犯「5小時逮人」

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局接獲報案，有1名女子將腳踏車停在家門口，卻被人趁機偷走，警方調閱監視器確認身分，發現男子另因案遭通緝，於是沿途調閱逃逸路線，最後在杭州南路上的一家超商將竊賊逮捕，順利取回腳踏車歸還給車主。

警方調查，北市中正區1名符姓女子，8月初將腳踏車停在自家門口，結果被偷走，便到北市警局中正一分局忠孝東路派出所報案，警方獲報後立刻調閱監視器確認嫌犯，一經辨認為49歲的郭姓竊盜慣犯所為。

▲郭姓竊盜慣犯遭通緝，還直接偷走腳踏車代步。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方沿途調閱郭嫌逃逸路線，5小時內鎖定郭在杭州南路上的一家超商，並前往逮人，順利將郭男逮捕，也確認其因竊盜案未依規定執行，遭士林地檢署發布通緝，依竊盜罪送辦，通緝部分另解送歸案。

警方指出，郭姓嫌犯平時居無定所，難以掌握動向，他還變裝、領取愛心便當，讓承辦警員忙得暈頭轉向，郭嫌落網後，帶著警員在附近找到腳踏車，歸還符姓車主。

▲郭嫌直接偷走符女停在家門口的腳踏車代步，變裝躲到杭州南路上的超商被警方逮捕。(圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局呼籲，民眾及店家應妥善保管自身財務，以免宵小有機可趁，另也呼籲，「法網恢恢，疏而不漏」，歹徒切勿心存僥倖，自認為犯案後可以規避警察的查緝，警方將持續致力於打擊犯罪並守護社會治安。