柯文哲用選舉補助款買房　矢板明夫質疑制度：對納稅人不公平

圖、文／鏡週刊

台灣民眾黨主席柯文哲被爆在今年5月花4300萬元買下北市大樓商辦，事後坦言是選舉補助款以個人名義購入，還稱是過往藍綠也有類似情況，但藍綠則稱相關款項未用於個人，且辦公室都為租用。針對款項使用爭議，日本資深媒體人矢板明夫則提出另一個看法，質疑此一制度是讓大黨越強、小黨越弱，也對納稅人不公平，一票30元補助款的制度是否還有存在的必要？

根據台灣現行的選舉制度，候選人登記參選時須繳保證金，當獲得的票數達一定門檻，不只可以發還保證金，還可以以1票30元的金額，獲得「選舉補助款」。

柯文哲自曝將收下2/3選舉補助款並以個人名義購置商辦，有別於藍綠回捐黨部或捐做公益，引發討論，也有人質疑與原先民眾黨聲稱的用於政黨經營方向不同。不過矢板明夫則認為，既然歷代總統候選人最後都把錢捐出來，那麼選舉補助款這個制度是否有存在的必要。

他指出，日本沒有按照得票數從政府領取補助款的制度，而是由政府規定每個候選人可以用在海報或宣傳上的花費上限，候選人支出後可以找政府報銷。他表示，日本公費選舉的制度是為了保障沒有資金、沒有資源的小黨，也能公平參與政治。

然而台灣卻形成相反的情況，這次立法院選舉除了藍綠白三黨以外，所有候選人都沒有拿到補助款。矢板明夫認為，台灣現行的選舉補助辦法對大政黨、有錢人十分有利，尤其是總統候選人，他們在競選期間已經從社會上拿到非常多捐款，選後還能從政府領到一筆巨款，「實在讓人看不明白，為什麼國家要負擔這筆費用。」

他形容，台灣的選舉補助款已經變成了「強制納稅人送錢給大政黨和候選人的一種制度」，是一種既得權益者排斥潛在競爭對手的自肥制度。這將會讓大政黨越來越強、小政黨越來越弱，對納稅人很不公平，對小黨也很不公平。

今年1月大選後，當選總統的民進黨賴清德依規定獲1.6億元補助款，國民黨侯友宜約獲得1.4億元，民眾黨柯文哲可獲1.1億元。當時賴清德表示會回捐中央黨部、用於照顧資深黨工及提供年輕黨員進修獎金，以及捐做公益用途；侯友宜也說補助款全數回捐黨中央，由黨中央統籌規劃；民眾黨則表示會將補助款用於政黨營運，未料如今卻被爆出有2/3是交給柯個人使用，並拿去購置商辦，引發議論。



更多鏡週刊報導

柯文哲拿補助購商辦扯藍綠 國民黨打臉：總統選舉補助款皆用於黨務

柯文哲花補助款買商辦！陳智菡扯「跟蔡英文有辦公室一樣」 蔡辦回應了

上億補助款怎麼用？賴捐公益、照顧黨工 侯：全數回捐由國民黨規劃