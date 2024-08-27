柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

▲賴總統萬里老家規畫改為萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲大選期間被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱決定要賣掉農地持分，至今未賣出。對於相關質疑，柯文哲25日則說一定會處理，講話算話，不會像賴皮寮拖著。而總統賴清德萬里老宅已交付信託，今（27日）作為礦工生活紀念館已開放預約導覽。對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，賴清德今天完全兌現承諾，他黨事務不便評論 但也請柯文哲不要一直想拉人墊背、轉移風向。

▲賴清德總統萬里老家今宣布改為「萬里礦工生活紀念館」，開放預約，預計10月起對外開放參觀。（圖／記者湯興漢攝）

對於柯文哲被質疑特農地還沒賣掉，卻回應「不會像賴皮寮不處理」，戴瑋姍表示，賴清德非常在意選前承諾，也就是上任後要信託老家做公益使用，他今天完全兌現承諾，也希望藉由礦工生活紀念館，讓大家更了解萬里礦工歷史，他黨事務不便評論，但也請柯文哲不要一直想拉人墊背、轉移風向。

對於柯文哲拿補助款買商辦，扯「比照蔡英文辦理」，又被蔡辦打臉，戴瑋姍表示，民進黨政治獻金都依法使用，柯文哲必須自己解釋政治獻金以及補助款問題，風暴越燒越大，對他跟民眾黨並不好。

而近日幾份民調都指出，賴清德滿意度破五成，戴瑋姍指出，執政團隊兢兢業業，府方、政院都努力為全民爭取福利，民調的顯示代表現階段有獲得民眾肯定，未來要同樣努力，爭取更多人認同。